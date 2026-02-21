Àé²ì·ò±Ê¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù½é»²Àï¤â¡Ä¡È¤Þ¤Ö¤·¡É¤È¡È²þÌ¾¡É¤Î´íµ¡¡©¡¡ÍºÂç¤Ï¿·¥â¡¼¥ÉÄ©¤à¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Û
¡¡¤¢¤¹22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤¿¤Á¤¬¿Íµ¤´ë²èŽ¢¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±Ž£¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀé²ì¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù½é»²Àï¤â¡Ä¡È¤Þ¤Ö¤·¡É¤È¡È²þÌ¾¡É¤Î´íµ¡¡©
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëKis-My-Ft2¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¶þ»Ø¤Î²Î¾§ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÀé²ì·ò±Ê¤¬ÂÔË¾¤Î½é»²Àï¡£¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢µ¤¹ç¤Ï½½Ê¬¡£ÈÖÁÈ¤ÇµÏ¿¤Ë¿¤ÓÇº¤à¸åÇÚ¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¡ÊWEST.¡Ë¡¢²Ï¹ç°ê¿Í¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡ÊTravis Japan¡Ë¤é¤Ë¡ÖÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢MC¿Ø¤«¤é¤Ï¼ê¸·¤·¤¤ÀöÎé¤¬¡£¥Î¥Ö¤«¤é¤ÏSTARTO¼Ò½é¤Î¡È¤Þ¤Ö¤·¡É¤«¡©¤Èµ¿¤ï¤ì¡¢Âç¸ç¤«¤é¤Ï²þÌ¾¤Î´íµ¡¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£Àé²ì¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò»à¼é¤·¡¢STARTOÀª¤Î±øÌ¾¤òÊÖ¾å¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÎáÏÂ¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥·¥ó¥¬¡¼ÃÝÃæÍºÂç¡ÊNovelbright¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Öµ´¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¡×½éÀ©ÇÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¾¾±º¹ÒÂç¤ËÀè¤ò±Û¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÊý¿ËÅ¾´¹¡£ËÜ¿Í¤â¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¤Îµ´¤ÎÄ¶¹â²»¤È¸þ¤¹ç¤¦¡Ö¿·¥â¡¼¥É¡×¤Çµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤ËÄ©¤à¡£²áµî4²ó¤ÎÄ©ÀïÃæ¡¢2²ó¤¬¡Ö2¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¡ÚÄÌ¾Î¡§ÍºÂç¤Î2¡Û¤ò»ý¤Ä¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¤Ï¡¢º£²ó¤³¤½¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Á°²ó¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¾×·â¤ÎÊ±Áõ¡Ê¤Õ¤ó¤½¤¦¡Ë¤¬¡¢30Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°ìÈÖ¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡£4ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ËÜµ¤¤Çµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£¤â¤·Ã£À®¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»³Æâ·ò»Ê¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤¬¡Ä¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ´ê¤¤¤Ï¤«¤Ê¤¦¤Î¤«¡£
¡¡È´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤È¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¿Íµ¤¤ÎÀÄ»³¿·¤¬½é»²Àï¡£ºÌÀÄ¤ä¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤é¡¢¼ã¼ê±é²Î²Î¼ê¤¿¤Á¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤·ë²Ì¤òÊ§¿¡¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö²Î¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°ÀÄ¿·GO¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÃËÀ±é²Î²Î¼ê½é¤Î¡Ö½é¿Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÃ£À®¡×¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù
MC¡§ÀéÄ»¡ÊÂç¸ç¡¢¥Î¥Ö¡Ë
ÂÐ·è¥Ñ¥Í¥é¡¼¡§¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë
¡Ú¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±Ä©Àï¼Ô¡Û¢¨¸Þ½½²»½ç
ÀÄ»³¿·
Àé²ì·ò±Ê¡ÊKis-My-Ft2¡Ë
ÃÝÃæÍºÂç¡ÊNovelbright¡Ë
¿å¿¹¤«¤ª¤ê
±Æ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¥æ¡¼¥¹¥±¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÀé²ì¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù½é»²Àï¤â¡Ä¡È¤Þ¤Ö¤·¡É¤È¡È²þÌ¾¡É¤Î´íµ¡¡©
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëKis-My-Ft2¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¶þ»Ø¤Î²Î¾§ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÀé²ì·ò±Ê¤¬ÂÔË¾¤Î½é»²Àï¡£¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢µ¤¹ç¤Ï½½Ê¬¡£ÈÖÁÈ¤ÇµÏ¿¤Ë¿¤ÓÇº¤à¸åÇÚ¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¡ÊWEST.¡Ë¡¢²Ï¹ç°ê¿Í¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡ÊTravis Japan¡Ë¤é¤Ë¡ÖÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢MC¿Ø¤«¤é¤Ï¼ê¸·¤·¤¤ÀöÎé¤¬¡£¥Î¥Ö¤«¤é¤ÏSTARTO¼Ò½é¤Î¡È¤Þ¤Ö¤·¡É¤«¡©¤Èµ¿¤ï¤ì¡¢Âç¸ç¤«¤é¤Ï²þÌ¾¤Î´íµ¡¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£Àé²ì¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò»à¼é¤·¡¢STARTOÀª¤Î±øÌ¾¤òÊÖ¾å¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Á°²ó¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¾×·â¤ÎÊ±Áõ¡Ê¤Õ¤ó¤½¤¦¡Ë¤¬¡¢30Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°ìÈÖ¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡£4ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ËÜµ¤¤Çµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£¤â¤·Ã£À®¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»³Æâ·ò»Ê¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤¬¡Ä¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ´ê¤¤¤Ï¤«¤Ê¤¦¤Î¤«¡£
¡¡È´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤È¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¿Íµ¤¤ÎÀÄ»³¿·¤¬½é»²Àï¡£ºÌÀÄ¤ä¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤é¡¢¼ã¼ê±é²Î²Î¼ê¤¿¤Á¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤·ë²Ì¤òÊ§¿¡¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö²Î¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°ÀÄ¿·GO¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÃËÀ±é²Î²Î¼ê½é¤Î¡Ö½é¿Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥óÃ£À®¡×¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù
MC¡§ÀéÄ»¡ÊÂç¸ç¡¢¥Î¥Ö¡Ë
ÂÐ·è¥Ñ¥Í¥é¡¼¡§¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë
¡Ú¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±Ä©Àï¼Ô¡Û¢¨¸Þ½½²»½ç
ÀÄ»³¿·
Àé²ì·ò±Ê¡ÊKis-My-Ft2¡Ë
ÃÝÃæÍºÂç¡ÊNovelbright¡Ë
¿å¿¹¤«¤ª¤ê
±Æ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¥æ¡¼¥¹¥±¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë