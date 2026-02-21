¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¶¥Êâ¤ÇÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼ÔÂè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³À¾ÍøÏÂ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ÃÏ¸µ³«ºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¤Ë
»³À¾ÍøÏÂ¡Ê30¡¢°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤¬2·î15Æü¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê21.0975km¡Ë¶¥Êâ¤Ë¡¢1»þ´Ö20Ê¬34ÉÃ¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£»³À¾¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¶¥Êâ¤ÎÁ°¿È¤À¤Ã¤¿20km¶¥Êâ¤Ç¤â¡¢1Ç¯Á°¤ËÀ¤³¦µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿Áª¼ê¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯¤ÎÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å20km¶¥Êâ¤Ç¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é28°Ì¤ÈÇÔ¤ì¤¿¡£15km¤«¤é¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ÇÊâ·¿¤¬Íð¤ì¡¢3ËçÌÜ¤Î·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¾¡¼¥óÂÔµ¡¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é5¤«·î¡£·Ù¹ð¥¼¥í¤ÇÊâ¤¤¤Ã¤¿»³À¾¤Ë¡¢¥ì¡¼¥¹3Æü¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û8Ç¯Á°¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ
¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å»þ¤ÎÉ½¾ð¤¬¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡½¡½¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å»þ¤Ï¤¦¤Ä¤à¤²Ã¸º¤Ç¡¢´î¤ó¤ÀÉ½¾ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¤³¦µÏ¿¤¬½Ð¤ë¤È¡¢²¿km¤«Á°¤Î»þÅÀ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³À¾¡§¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¸å¤í¤Èº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ê19km¤Ç¤Ï¡Ë10ÉÃ¤Ç¤·¤¿¡£2ÈÖ¡¢3ÈÖ¤ÎÁª¼ê¤¬¶¥¤ê¤Ê¤¬¤éº¹¤òµÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¤¿¤Ó¤Ëº¹¤ò¡¢¤Á¤é¤Á¤é¸«¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆüËÜ¶¥Êâ³¦¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤â´¶¤¸¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³À¾¡§10km¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¿ô¤¬¡¢¡Êµ÷Î¥¤¬20km¤À¤Ã¤¿¡ËµîÇ¯¤è¤ê¥Ú¡¼¥¹¤¬¾¯¤·ÃÙ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î¿Í¿ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡£Ê¬ÉÛ¤Î»ÅÊý¤ò¸«¤ÆÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÀèÆ¬½¸ÃÄ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢Êø¤ì¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½À¤³¦µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿´î¤Ó¤Ï¡©
»³À¾¡§À¤³¦Î¦Ï¢¤¬À¤³¦µÏ¿¤ò¸øÇ§¤¹¤ë¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢1»þ´Ö21Ê¬30ÉÃ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯½Ð¤·¤¿20km¶¥Êâ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤¬1»þ´Ö16Ê¬10ÉÃ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´ÖÃ¯¤â½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Äã¤¹¤®¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°×¤·¤á¤Î¥¿¥¤¥à¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¶¥Êâ¤ÎÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼ÔÂè1¹æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
»³À¾¡§Âè1¹æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¼ïÌÜ¤¬ÀÚ¤ê´¹¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦°ì¤ÎµÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Î¦¾å¤ä¸ÞÎØ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÌ¾ÍÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤Î1²ó¤ËÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤ë¥Ò¥ê¤Ä¤¤Ï¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïº£¸å¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÊÀ¤³¦Î¦¾å¤È¸ÞÎØ°Ê³°¤Ç¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ë¥é¥³¥ë¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ä¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Êâ·¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸
¡½¡½¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï16km¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢16km¤È¤¤¤¦¤è¤ê»Ä¤ê5km¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Î»ÅÊý¤Ç¤¹¤«¡£
»³À¾¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£µ÷Î¥¤¬20km¤«¤é¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê21.0975km¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥×¥é¥¹1km¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°È¾¤¬1kmÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤â»Ä¤ê5km¤«¤é¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ù¹ð¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¾¡¼¥ó¤Ç2Ê¬ÂÔµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â17km¤Þ¤Ç¤Î1km¤ò5ÉÃ¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ½¸ÃÄ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãí°Õ¤¬3ËçÂ³¤±¤Æ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£
»³À¾¡§·Ù¹ð¤Ï·Ç¼¨ÈÄ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ë¤ÇÄ¾ÀÜÁª¼ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÃí°Õ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤ÇÃ±½ã¤Ë¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò¾¯¤·ÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼ÂºÝ¤Ë¤Ï1km2ÉÃ¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ËÂÎ´¶Åª¤Ë¤ÏÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤¹¤ÈÆ±»þ¤ËÊâ·¿¤â¡¢·Ù¹ð¤¬½Ð¤Ê¤¤Êâ¤Êý¤¬¤Ç¤¤¿¡©
»³À¾¡§¾åÈ¾¿È¤Î°ÌÃÖ¤ÈÀÜÃÏ°ÌÃÖ¤Î´Ø·¸¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë¾¯¤·¥º¥ì¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¤È¤¤Ï¡¢Ãí°Õ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¤½¤Î°ÌÃÖ¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤ÎÃí°Õ¿¼¤µ¤¬¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã«°æ¡Ê¹§¹Ô¡¦Î¦Ï¢¶¯²½°Ñ°÷²ñ¶¥Êâ¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¤â1·î¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ç¡¢¾åÂÎ¤¬¸å·¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸å·¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¥Ã¥¯µÓ¤¬Áá¤¯ÃÏÌÌ¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¿¶¤ê½Ð¤¹¤È¤¤ÎÂ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµ°Æ»¤¬¾¯¤·°¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿³È½¤«¤é¤Î¸«Êý¤È¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³À¾¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì°Ê¾åÃí°Õ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¡¢·Ù¹ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò18km¡¢19km¤Ç³ÎÇ§¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï·Ç¼¨ÈÄ¤òËè¼þµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤º¤Ã¤ÈÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£²ó¤Ï¸å¤í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ½¤Àµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤ÇºÇ¸å¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÊâ·¿°ãÈ¿¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¶¥Êâ¤Ï¿³È½¤¬Êâ·¿¤òÈ½Äê¤·¡¢Àµ¤·¤¤Êâ·¿¡ÊÎ¾Â¤¬Æ±»þ¤ËÃÏÌÌ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿¶¤ê½Ð¤·¤¿µÓ¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¿âÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎµÓ¤Ï¶Ê¤²¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤ÏÃí°Õ¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥Ñ¥É¥ë¡Ë¤¬½Ð¤ë¡£Ãí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤âÄ¾¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ï·Ù¹ð¡Ê¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¡Ë¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£3¿Í¤Î¿³È½¤«¤é·Ù¹ð¤¬½Ð¤ë¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¾¡¼¥ó¤ÇÂÔµ¡¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¾¡¼¥ó¤ò½Ð¤Æ¤«¤é1Ëç·Ù¹ð¤¬½Ð¤ë¤È¼º³Ê¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãí°Õ¤ä·Ù¹ð¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Êâ¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÏÃæ¹ñÁª¼ê¤È¶â¥á¥À¥ëÁè¤¤¤«
¡½¡½Ì¾¸Å²°³«ºÅ¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÏÃÏ¸µ´ë¶È¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
»³À¾¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°¦ÃÎÀ½¹Ý¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³§¤µ¤ó±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òºÇ¤âÂ¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë½êÂ°´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½8Ç¯Á°¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¦¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê20km¶¥Êâ¡Ë¤Ï¡¢¼Â¶ÈÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Î¥É¡¼¥ÏÀ¤³¦Î¦¾å¶â¥á¥À¥ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Âç²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ç¤·¤¿¤«¡£
»³À¾¡§Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÄ¹´ü¹ç½É¤âÂ¿¤¯ÁÈ¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤¤ì¤º¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤â¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é½Ð¾ì¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î²¦³®²Ú¡ÊWang Kaihua¡ËÁª¼ê¤Ë6ÉÃº¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï³Ø¤Ó¤ÎÂ¿¤¤Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å2°Ì¤Î²¦Ä«Ä«¡ÊWang Zhaozhao¡ËÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤é¶¯Å¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»³À¾¡§¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÇÉé¤±¤¿²¦Áª¼ê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å1»þ´Ö16Ê¬54ÉÃ¡Ê21Ç¯¡£Åö»þ¥¢¥¸¥¢ÎòÂå2°Ì¡Ë¤ò½Ð¤¹Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤ÏÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡Ê¥É¡¼¥ÏÀ¤³¦Î¦¾å7°Ì¡¢Åìµþ¸ÞÎØ8°Ì¡Ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥ª¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Ê¤É¾¡Éé¶¯¤¤Ä¹¿È¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê¡Ê²¦ÄÃ¡¦Wang Zhen)¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¦Ä«Ä«Áª¼ê¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸½¤ì¤¿¾¡Éé¶¯¤¤Ãæ¹ñÁª¼ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ÈÊâ¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ïº£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
»³À¾¡§½ë¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌµþÀ¤³¦Î¦¾å¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯1ÊâÌÜ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥«¥ë¥¿Âç²ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢ÍâÇ¯¤Î¥É¡¼¥ÏÀ¤³¦Î¦¾å¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¸ÞÎØ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¤â¤¦°ìÅÙÆ§¤ó¤Ç¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊTEXT by »ûÅÄÃ¤Ï¯ /¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë