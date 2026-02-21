¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¼¬ÅÄºÌ¼î¡¢¡È¿ä¤·¡É¤Ï¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡Ö¤¹¤°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¡£º£²ó¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Îµ·Æ²Êâ¡ÊÎëÌÚ¡ËÎ¨¤¤¤ë¡Èµ·Æ²ÈÉ¡É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ã¼ê·º»ö¡¦ÂÎ©Íã¤ò±é¤¸¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Éô²¼¤È¤·¤Æµ·Æ²¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤°¤½¤Ð¤ÇÄÉ¤¦Ãæ¡¢»þ¤È¤·¤ÆÎ¢ÁÈ¿¥¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢µ·Æ²¤Ë¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤¿ÁáÀ¥Î¦¡ÊÎëÌÚ¡¦ÆóÌò¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·º»öÌò¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¼¬ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¾å¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È¡¢ÎëÌÚ¤È¤Î¸½¾ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¡È¿ä¤·¥¥ã¥¹¥È¡É¤ä¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤é¡Ä¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
¢£·º»öÌò¤Ë½éÄ©Àï¡¡ÀìÌçÍÑ¸ìÂ¿¤¯¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬¡Ä¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Î¡¢ÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç³ØÀ¸Ìò¤¬Â¿¤¯¼Ò²ñ¿Í¤ÎÌò¤â¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢½é¤á¤Æ¤Î·º»öÌò¤ÇÉáÃÊ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀìÌçÍÑ¸ì¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬¡ÊÂçÊÑ¤«¤â¡Ë¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õ´ä¡ÊÊÙ¡Ë¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿µÓËÜ¤¬ËÜÅö¤ËÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊµÓËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¼¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÎ©Íã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿·¿Í·º»ö¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢ÁÜºº¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤éÄ´¤Ù¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤âÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¿ÍÊª¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ò¤è¤êÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃúÇ«¤µ¤¬¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·º»öÌò¤Ï½é¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¾å¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥¥Ï¥¤ÈÏÃ¤¹Ìò¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³êÀå¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¡Ë¤«¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¡¢ÂÎ©¤¬ÂçÀª¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ÎÁ°¤ÇÁÜººÊó¹ð¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤â¡Ö¤«¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¾®Áö¤ê¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤¿µ·Æ²¡½¡½ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Ë¸«¤¿Ìò¼Ôº²
¡½¡½ÂÎ©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ·Æ²¤ÏÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¬ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Îµ·Æ²¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ê¤É¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤«¤È¾®¸À¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÍýÁÛÅª¤Ê¾å»Ê¤Ê¤Î¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Êâ¤¯¤Î¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÂ©¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¾®Áö¤ê¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ´ïÍÑ¤Êµ·Æ²¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÂÎ©¤È¤¤¤¦¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Åª¤Ë¤âÀµÈ¿ÂÐ¤Ê´¶¤¸¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µ·Æ²¤È¡¢µ·Æ²¤Ë¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤¿¸å¤ÎÁáÀ¥¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¢¤ë»þ¤Ë¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Î¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ç¤âÌÜÀþ¤Ï¤³¤¦¤Ç¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤âÇ®¿´¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ª¼Çµï¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬ËÜÊª¤ÎÁáÀ¥¤µ¤óÌò¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤Î²»À¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¿¿»÷¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤è¤¯ÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«Ê¬¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ë¤âÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¾¾»³¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½é²ó¤ÎÊüÁ÷¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¤È¤Æ¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥é¥Þ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Èµæ¶Ë¤Î°¦¡É¡¡¡È¿ä¤·¡É¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡×¤¢¤Î¿Í
¡½¡½º£ºî¤Ç¤ÏÊÊ¤¬¶¯¤á¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ä¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î¢ÁÈ¿¥¤Î´´Éô¡¦°ÂÆ£Ìò¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤òÃÎ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÂÎ©¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ûËÜ¡Ê·ÃÅÚ¡ËÌò¤ÎÃæÀî¡ÊÂçÊå¡Ë¤µ¤ó¤È¡Ö¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤È¤â¿ä¤·¤¬ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¹¤°¸å¤ËÄÅÅÄ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¤´°ì½ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂè1ÏÃ¤Ç²£ÎÎ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¡Ë¤¹¤°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢Êª¸ì¤â¤¤¤è¤¤¤èÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¸«¤É¤³¤í¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÅö¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤â¹ë²Ú¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÎÂç¤¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡È°¦¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÌòÊÁÅª¤Ë¡¢ÁáÀ¥²È¤ÎÊý¡¹¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ê¤é°¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¶¯¤µ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤â¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Èµæ¶Ë¤Î°¦¡É¤ä¡¢¡È°¦¤¬°ìÈÖ¤ÎÀµµÁ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·º»öÌò¤Ë½éÄ©Àï¡¡ÀìÌçÍÑ¸ìÂ¿¤¯¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬¡Ä¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Î¡¢ÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç³ØÀ¸Ìò¤¬Â¿¤¯¼Ò²ñ¿Í¤ÎÌò¤â¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢½é¤á¤Æ¤Î·º»öÌò¤ÇÉáÃÊ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀìÌçÍÑ¸ì¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬¡ÊÂçÊÑ¤«¤â¡Ë¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õ´ä¡ÊÊÙ¡Ë¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿µÓËÜ¤¬ËÜÅö¤ËÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊµÓËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¼¬ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÎ©Íã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿·¿Í·º»ö¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢ÁÜºº¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤éÄ´¤Ù¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤âÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¿ÍÊª¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ò¤è¤êÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃúÇ«¤µ¤¬¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·º»öÌò¤Ï½é¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¾å¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥¥Ï¥¤ÈÏÃ¤¹Ìò¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³êÀå¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¡Ë¤«¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¡¢ÂÎ©¤¬ÂçÀª¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ÎÁ°¤ÇÁÜººÊó¹ð¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤â¡Ö¤«¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¾®Áö¤ê¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤¿µ·Æ²¡½¡½ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Ë¸«¤¿Ìò¼Ôº²
¡½¡½ÂÎ©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ·Æ²¤ÏÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¬ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤Îµ·Æ²¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ê¤É¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤«¤È¾®¸À¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÍýÁÛÅª¤Ê¾å»Ê¤Ê¤Î¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Êâ¤¯¤Î¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÂ©¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¾®Áö¤ê¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ´ïÍÑ¤Êµ·Æ²¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÂÎ©¤È¤¤¤¦¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Åª¤Ë¤âÀµÈ¿ÂÐ¤Ê´¶¤¸¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µ·Æ²¤È¡¢µ·Æ²¤Ë¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤¿¸å¤ÎÁáÀ¥¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¢¤ë»þ¤Ë¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Î¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ç¤âÌÜÀþ¤Ï¤³¤¦¤Ç¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤âÇ®¿´¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ª¼Çµï¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬ËÜÊª¤ÎÁáÀ¥¤µ¤óÌò¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤Î²»À¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¿¿»÷¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤è¤¯ÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«Ê¬¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ë¤âÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¾¾»³¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½é²ó¤ÎÊüÁ÷¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¤È¤Æ¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥é¥Þ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Èµæ¶Ë¤Î°¦¡É¡¡¡È¿ä¤·¡É¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡×¤¢¤Î¿Í
¡½¡½º£ºî¤Ç¤ÏÊÊ¤¬¶¯¤á¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ä¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î¢ÁÈ¿¥¤Î´´Éô¡¦°ÂÆ£Ìò¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤òÃÎ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÂÎ©¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ûËÜ¡Ê·ÃÅÚ¡ËÌò¤ÎÃæÀî¡ÊÂçÊå¡Ë¤µ¤ó¤È¡Ö¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤È¤â¿ä¤·¤¬ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¹¤°¸å¤ËÄÅÅÄ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¤´°ì½ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂè1ÏÃ¤Ç²£ÎÎ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¡Ë¤¹¤°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢Êª¸ì¤â¤¤¤è¤¤¤èÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¸«¤É¤³¤í¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜÅö¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤â¹ë²Ú¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÎÂç¤¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡È°¦¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÌòÊÁÅª¤Ë¡¢ÁáÀ¥²È¤ÎÊý¡¹¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ê¤é°¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¶¯¤µ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤â¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Èµæ¶Ë¤Î°¦¡É¤ä¡¢¡È°¦¤¬°ìÈÖ¤ÎÀµµÁ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£