º£°æÈþ¼ù¡¢·É°¦¤¹¤ëÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¶ÛµÞ»²Àï¡¡¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÈëÏÃÌÀ¤«¤¹
¡¡²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤Îº£°æÈþ¼ù¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤Æ©ÌÀ´¶¡ª¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿º£°æÈþ¼ù
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë ¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡ä¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ïµ®½Å¤À¤È¤¤¤¦¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¤òÂ¿¤¯»ý¤Ä¥·¥ó¥¬¡¼¡¦º£°æÈþ¼ù¡£
¡¡º£²ó¡¢º£°æ¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ËÄÌ¤¦¤Û¤É·É°¦¤¹¤ëÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£¤µ¤À¤¬¸ì¤ë¡ÈÀ¹¤êµ¤Ì£¡É¤ÎÇú¾Ð½éÂÐÌÌ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ëº£°æ¤¬¥â¥Î¿½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡£
¡¡40¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿º£°æ¤Î8Ç¯¤Ö¤ê¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ösmile¡×¤Ë¡¢½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ØÈþ¤·¤¤¾ì½ê ¡ÁFinal Destination¡Á¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤¿¤µ¤À¡£º£°æ¤Î²Î¾§²»¸»¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤µ¤À¤¬¡Ö¤³¤¦Íè¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤µ¤¹¤¬¤Ïº£°æÈþ¼ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æº£°æ¤¬¡ÈÃ¦¤µ¤À¡É¤ËÅ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¡ãMC¡ä
ÎÓ½¤¡¢ÂçÀ¯°¼
¡ã¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡ä
¥¢¥ó¥ß¥«¡¢²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡¢ÌÚÅè¿¿Í¥¡¢¾®ÂíË¾¡ÊWEST¡Ë¡¢ß·ÉôÍ¤
¡ãVTR½Ð±é¡ä
º£°æÈþ¼ù¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡¢´äÎ¤Í´Êæ
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤Æ©ÌÀ´¶¡ª¡×¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿º£°æÈþ¼ù
¡¡ÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë ¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡ä¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ïµ®½Å¤À¤È¤¤¤¦¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¤òÂ¿¤¯»ý¤Ä¥·¥ó¥¬¡¼¡¦º£°æÈþ¼ù¡£
¡¡º£²ó¡¢º£°æ¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ËÄÌ¤¦¤Û¤É·É°¦¤¹¤ëÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤¬¶ÛµÞ»²Àï¡£¤µ¤À¤¬¸ì¤ë¡ÈÀ¹¤êµ¤Ì£¡É¤ÎÇú¾Ð½éÂÐÌÌ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ëº£°æ¤¬¥â¥Î¿½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¡ãMC¡ä
ÎÓ½¤¡¢ÂçÀ¯°¼
¡ã¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡ä
¥¢¥ó¥ß¥«¡¢²Ï°æ¤æ¤º¤ë¡¢ÌÚÅè¿¿Í¥¡¢¾®ÂíË¾¡ÊWEST¡Ë¡¢ß·ÉôÍ¤
¡ãVTR½Ð±é¡ä
º£°æÈþ¼ù¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡¢´äÎ¤Í´Êæ