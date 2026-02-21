¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¡¢¿·¥¥ã¥é¡Ö¥´¥¦¥¨¥â¥ó¡×ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¡Âè4ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍË¡¡Á°8¡§30¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëÂè23ºîÌÜ¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¡Ê¤¿¤ó¥×¥ê¡ËÂè4ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¿¹°¡¤ë¤ë¤«¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥é¤Î²øÅðÃÄ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡Ö¥´¥¦¥¨¥â¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¥¥ã¥é¡Ö¥´¥¦¥¨¥â¥ó¡×¡õ¿¹°¡¤ë¤ë¤«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡22ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè4ÏÃ¡Ö¥É¥¥É¥¡ª½é¤á¤Æ¤Î°ÍÍê¡ª¡×¤Ï¡¢ÃµÄå»öÌ³½ê¤ò³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ÍÍê¿Í¤¬¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ä¤¤â¤¤¹¤ë¤ß¤¯¤ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¾®¾¾ºê½ã°ì¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡¡½ã°ì¤ÏÌ¡²è²È»ÖË¾¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬¤Î¸¶¹Æ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½ã°ì¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢±ØÁ°¤ÇÃ¯¤«¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¿äÍý¤·¤¿¤¢¤ó¤Ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç½ã°ì¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î½÷À¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë²øÅðÃÄ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Î¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤ßµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÈ¯ÌÀÉÊ¡¦¥×¥ê¥¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¢¤ó¤Ê¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤â½ã°ì¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Þ¥ó¥¬¤Î¸¶¹Æ¤Ë¥Þ¥³¥È¥¸¥å¥¨¥ë¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢1999Ç¯¤¬ÉñÂæ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¥ß¥é¥¤¥¿¥¦¥ó¤ËÊë¤é¤¹14ºÐ¤ÎÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÅÀº¡¦¥Ý¥Á¥¿¥ó¤È¡¢¤ªÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ2027Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Î¤Þ¤³¤È¤ß¤é¤¤»Ô¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¾ÃµÄå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë14ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¤È½Ð²ñ¤¦¤È»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÅð¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡ÚÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¥Ê¥¾¡ª¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¿äÍý¤Ç¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤¬¸µ¤Î»þÂå¤ËÌá¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤ÊÌò¤òÀé²ì¸÷è½¡¢¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ëÌò¤òËÜÅÏÉö¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡¿¿¹°¡¤ë¤ë¤«Ìò¤òÅì»³Æà±û¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ëÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£ÍÅÀº¤Î¥Ý¥Á¥¿¥óÌò¤Ï²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤¡¢¥Þ¥·¥å¥¿¥óÌò¤òÍÓµÜÈÞÆá¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÀèÇÚÌò¤ò³áÍµµ®¡¢¥·¥å¥·¥å¥¿¥óÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¥¥ã¥é¡Ö¥´¥¦¥¨¥â¥ó¡×¡õ¿¹°¡¤ë¤ë¤«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡22ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè4ÏÃ¡Ö¥É¥¥É¥¡ª½é¤á¤Æ¤Î°ÍÍê¡ª¡×¤Ï¡¢ÃµÄå»öÌ³½ê¤ò³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ÍÍê¿Í¤¬¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ä¤¤â¤¤¹¤ë¤ß¤¯¤ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¾®¾¾ºê½ã°ì¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥Ã¥È¤ÎÈ¯ÌÀÉÊ¡¦¥×¥ê¥¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¢¤ó¤Ê¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥´¥¦¥¨¥â¥ó¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤â½ã°ì¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Þ¥ó¥¬¤Î¸¶¹Æ¤Ë¥Þ¥³¥È¥¸¥å¥¨¥ë¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢1999Ç¯¤¬ÉñÂæ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¥ß¥é¥¤¥¿¥¦¥ó¤ËÊë¤é¤¹14ºÐ¤ÎÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÅÀº¡¦¥Ý¥Á¥¿¥ó¤È¡¢¤ªÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ2027Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Î¤Þ¤³¤È¤ß¤é¤¤»Ô¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¾ÃµÄå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë14ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¤È½Ð²ñ¤¦¤È»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÅð¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡ÚÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¥Ê¥¾¡ª¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¿äÍý¤Ç¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤¬¸µ¤Î»þÂå¤ËÌá¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡õ¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤ÊÌò¤òÀé²ì¸÷è½¡¢¥¥å¥¢¥ß¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ëÌò¤òËÜÅÏÉö¡¢¥¥å¥¢¥¢¥ë¥«¥Ê¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡¿¿¹°¡¤ë¤ë¤«Ìò¤òÅì»³Æà±û¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¥å¥¢¥¨¥¯¥ì¡¼¥ëÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£ÍÅÀº¤Î¥Ý¥Á¥¿¥óÌò¤Ï²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤¡¢¥Þ¥·¥å¥¿¥óÌò¤òÍÓµÜÈÞÆá¡¢¥¸¥§¥Ã¥ÈÀèÇÚÌò¤ò³áÍµµ®¡¢¥·¥å¥·¥å¥¿¥óÌò¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£