Ý¯ºä46¼Ì¿¿½¸¡ØÝ¯»£ VOL.01¡ÙÉ½»æ²ò¶Ø¡¡¡Ö¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¡×¡Ö¤â¤°¤â¤°¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¤Ç4¼ïÅ¸³«
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ý¯ºä46¤Î½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¼Ì¿¿½¸¡ØÝ¯»£¡Ê¤µ¤¯¤µ¤Ä¡Ë VOL.01¡Ù¡Ê3·î17ÆüÈ¯Çä¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ²èÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£É½»æ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¡¢Amazon¸ÂÄêÈÇ¡¢³ÚÅ·¸ÂÄêÈÇ¡¢HMV¸ÂÄêÈÇ¤Î¹ç·×4¼ïÎà¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
【画像一覧】『櫻撮 VOL.01』テーマ別で4種展開
¡¡ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥ÈÈÇ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£É½»æ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï»³ºêÅ·¡Êºê¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤¬»£±Æ¤·¤¿¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤Î"¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼32¿Í¤¬Á´°÷ÅÐ¾ì¤¹¤ëÉ½»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Amazon¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¡×¡£É½»æ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë15Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ê£¿ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÅÁ¤ï¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¤Ï¡Ö¤â¤°¤â¤°¥·¥ç¥Ã¥È¡×15Ëç¤Ç¹½À®¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤È¼é²°ÎïÆà¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢HMV¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¤Ë¤Ï¡ÖÈà½÷´¶¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥½¥í¥«¥Ã¥È15Ëç¤¬·ÇºÜ¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï»°´üÀ¸¤Î»³²¼Æ··î¤Î¿ÆÌ©¤Ê´ãº¹¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢4¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤È¤âÃæ¥Ú¡¼¥¸¤ÏÆ±¤¸ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ý¯ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿½¸¡£2024Ç¯4·î¤«¤é¼Ì¿¿½µ´©»ïFRIDAY¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÝ¯»£¡Ù¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÀÖÍç¡¹¤ÊÁÇ´é¤ò»£±Æ¤¹¤ëÌ¾Êª´ë²è¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ëÝ¯ºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡¢¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¡É¤¢¤Õ¤ì¤ëÉñÂæÎ¢¤ÎÁÇ´é¤¬ËþºÜ¤Î1ºý¤Ë¡£¼Ì¿¿½¸²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ï¢ºÜ¤Ç¤ÏÌ¤·ÇºÜ¤À¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤òÂçÎÌ¤Ë¼ýÏ¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬½é¸ø³«¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£
