¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áºäËÜ¹¬¿®¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£²£°Æü¡¢ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤«¤é¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡Ê£É£Å£Å£Ð£Á¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò°ãË¡¤È¤¹¤ëÈ½·è¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢£²£´Æü¤«¤éÊÌ¤ÎË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤£±£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹ÂåÂØÁ¼ÃÖ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡´ÇÈÄÀ¯ºö¤ò»ÊË¡¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¤ÆÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÂÇ·â¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤ÄÌ¤»¤ÐÀ¤³¦¤ËºÆ¤Óº®Íð¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£²£°Æü¤ÎÈ½·è¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡Ö¿¼¤¯¼ºË¾¤·¤¿¡£¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÉô¤ÎÈ½»ö¤òÃÑ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ºÇ¹âºÛ¤äÈ½·è¤ò¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀÇ¤ÎÄ§¼ý·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÊÌ¤ÎË¡Åª¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤ë¡×¤È¤âÉ½ÌÀ¤·¡¢Æ±Æü¡¢¡Ö£±£¹£·£´Ç¯ÄÌ¾¦Ë¡£±£²£²¾ò¡×¤Ë´ð¤Å¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Ê¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñÅìÉô»þ´Ö£²£´Æü¸áÁ°£°»þ£±Ê¬¤ËÈ¯¸ú¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë°ìÎ§¤Ç£±£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡£
¡¡Æ±£±£²£²¾ò¤Ï¹ñºÝ¼ý»Ù¤Î¿¼¹ï¤ÊÀÖ»ú¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢£±£µ£°Æü´Ö¤Î¸ÂÄêÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤ë¡£À¯¸¢¤Ï¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç»þ´Ö²Ô¤®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎË¡Î§¤Ç´ØÀÇÈ¯Æ°¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÉÔ¸øÀµ¤ÊËÇ°×´·¹Ô¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ©ºÛ´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡ÖÄÌ¾¦Ë¡£³£°£±¾ò¡×¤Ë´ð¤Å¤¯Ä´ºº¤âÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£²£°Æü¡¢£É£Å£Å£Ð£Á¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ËÄ§¼ý¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Öº£¸å£µÇ¯¤ÏË¡Äî¤ÇÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅöÌÌ¤ÏÊÖ´Ô¤òµñÈÝ¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ê¤É¤Ë´ð¤Å¤´ë¶È¤¬ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ë»ÙÊ§¤¤ºÑ¤ß¤Î´ØÀÇ³Û¤Ï¡¢£±£³£°£°²¯¥É¥ë¡ÊÌó£²£°Ãû±ß¡Ë°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¡£ÆüÊÆ¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤Î°ìÉô´ë¶È¤ÏÊÖ´ÔÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È½·è¤Ç¤ÏÄ§¼ýºÑ¤ß¤Î´ØÀÇ¤òÊÖ´Ô¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡¢È½ÃÇ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Ï£²£°Æü¡¢ÊÆ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÄ§¼ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢£³£°£±¾ò¤äÄÌ¾¦³ÈÂçË¡£²£³£²¾ò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤Î¼ýÆþ¤Ï¸º¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁÊ¾Ù¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤¬¸¶¹ð¤È¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯£´·î¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡££±¿³¡¢£²¿³¤È¤â¤Ë¸¶¹ð¤¬¾¡ÁÊ¤·¡¢À¯¸¢Â¦¤¬ºÇ¹âºÛ¤Ë¾åÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢È½»ö£¹¿Í¤Î¤¦¤ÁÊÝ¼éÇÉ¤ò´Þ¤à£¶¿Í¤¬»Ù»ý¤·¡¢£³¿Í¤¬È¿ÂÐ¤·¤¿¡£Áê¸ß´ØÀÇ¤Î¤Û¤«¡¢¹çÀ®ËãÌô¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÊÆ¹ñÎ®Æþ¤òÍýÍ³¤Ë¤·¤¿¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤â¡Ö°ãË¡¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¤äÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¤Ê¤ÉÊ¬ÌîÊÌ¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ï¡¢£É£Å£Å£Ð£Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄÌ¾¦³ÈÂçË¡£²£³£²¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¿³Íý¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ê¤É¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¼ç¤ÊÈ¯¸À
¡¡ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ï¿¼¤¯¼ºË¾¤·¤¿¡£¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÉô¤ÎÈ½»ö¤ò¿´¤«¤éÃÑ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¹ñ¤ÎÃÑ¤Ç¡¢·ûË¡¤ËÃé¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊÆ¹ñ¤òºñ¼è¤·¤Æ¤¤¿³°¹ñ¤ÏÂç´î¤Ó¤·¡¢³¹¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä¹¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡»ä¤Ï¤³¤Î£±Ç¯¡¢´ØÀÇ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£µËü¥É¥ë¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£´ØÀÇ¤È¶¯ÎÏ¤Ê¹ñ¶´ÉÍý¤Ç¹çÀ®ËãÌô¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡×¤ÎÎ®Æþ¤Ï£³£°¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡ÎÉ¤¤ÃÎ¤é¤»¤Ï¡¢¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡Ê£É£Å£Å£Ð£Á¡Ë¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊË¡Åª¼êÃÊ¤ä¸¢¸Â¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢È½·è¤ÇÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£ºÛÈ½½ê¤¬Âà¤±¤¿Á¼ÃÖ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÊÌ¤ÎË¡Åª¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¹âºÛ¤¬Ê¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£É£Å£Å£Ð£Á¤Ë´ð¤Å¤¯´ØÀÇ¤Î»È¤¤Êý¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼ê¿ôÎÁ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î»È¤¤Êý¤À¡£´ØÀÇ¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÇ°×¤ÎÀ©¸Â¤ä¶ØÍ¢¤Ê¤É¤Î¸¢¸Â¤Ï°ú¤Â³¤Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¤¤ç¤¦ÄÌ¾¦Ë¡£±£²£²¾ò¤Ë´ð¤Å¤¡¢Á´À¤³¦¤Ë£±£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹Ì¿Îá¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÉÔ¸øÀµ¤ÊËÇ°×´·¹Ô¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£³£°£±¾ò¤ÎÄ´ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡»ä¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤¹¤ë¡Ê£Í£Á£Ç£Á¡Ë¡×¤ÈÄ¹Ç¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë°ÎÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Í£Á£Ç£Á¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡££Í£Á£Ç£Á¤Ï¾ï¤Ë²æ¡¹¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¡£º£¸å¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¿ôÀé²¯¥É¥ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë³Û¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£