Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢°¦¤·°¦¤µ¤ì¤¿¡ÈÄë¹ñ·à¾ì¡É¤Î²òÂÎ¸½¾ì¤Ø¡¡¡ÈºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¡É¸«ÆÏ¤±¤ë¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¡¢·ù¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡¢28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHKBS¡Ö¡Ø²òÂÎ¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Á2026Åß Äë¹ñ·à¾ì&ÀîÆâÈ¯ÅÅ½ê¡Á¡×¡Ê¸å7¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²òÂÎ¸½¾ì¤Î±ü¤Î±ü¤ËÀøÆþ¤·¡¢¶Ã¤¤Î¿¦¿Íµ»¤ËÌ©Ãå¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£·úÃÛ³Ø²ÊÂ´¶È¤Î¸åÇÚ¡¦°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤Äë¹ñ·à¾ì¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¡É¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¡ª²òÂÎ¤µ¤ì¤ë·à¾ì
¡¡ÆüËÜ±é·à³¦¤ÎÅÂÆ²¡ÖÄë¹ñ·à¾ì¡×¡£2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¤Î·à¾ì¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1966Ç¯¡£³¤³°¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÂçºî¤ò¼¡¡¹¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢Äë·à¤ÏÆüËÜ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÊ¸²½¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ëÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾·Â16¥á¡¼¥È¥ë¡ß¹â¤µ24¥á¡¼¥È¥ë¡¢Äë·à¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î²óÅ¾ÉñÂæÁõÃÖ¤Î²òÂÎ¤ËÌ©Ãå¡£ÉñÂæ¤ÈÃÏ²¼¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡Ö¤»¤ê¡×¤¬4¤ÄÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢Å´¹ü¤¬Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÍ£°ìÌµÆó¤Î¹½Â¤¤¬¡¢²òÂÎ¤ÎÆñ´Ø¡£¾ÜºÙ¤Ê¿ÞÌÌ¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤¹Å´¹ü¤Î½Å¿´¤ò¸«¸í¤ì¤Ð¡¢ÉñÂæÁõÃÖ¤´¤ÈÅÝ²õ¤¹¤ë¶²¤ì¤â¡£°ÂÁ´¤Ë²òÂÎ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÆñ´Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢·úÃÛ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦°ËÌîÈø¡£Äë·à¤Ç25Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¼ç±é¤òÌ³¤áÂ³¤±¡¢Äë·à¤ò°¦¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¡¦¸÷°ì¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎµðÂç¥Ü¥¤¥é¡¼²òÂÎ¤Ë¤âÌ©Ãå¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÄ¶µðÂç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼½Åµ¡¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÄÃæÆ»»Ò¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¾å¶õ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÄ¶Àä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÇ÷¤ë¡£
¢§Æ²ËÜ¸÷°ì¥³¥á¥ó¥È
ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¡¢·ù¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë Äë·à¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡É¤¹¤ë¡ÖÂç¤¼¤ê¡×¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÄë·à¤Î»Ñ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¡ª²òÂÎ¤µ¤ì¤ë·à¾ì
¡¡ÆüËÜ±é·à³¦¤ÎÅÂÆ²¡ÖÄë¹ñ·à¾ì¡×¡£2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¤Î·à¾ì¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1966Ç¯¡£³¤³°¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÂçºî¤ò¼¡¡¹¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢Äë·à¤ÏÆüËÜ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÊ¸²½¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ëÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆñ´Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢·úÃÛ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦°ËÌîÈø¡£Äë·à¤Ç25Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¼ç±é¤òÌ³¤áÂ³¤±¡¢Äë·à¤ò°¦¤·¡¢°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¡¦¸÷°ì¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎµðÂç¥Ü¥¤¥é¡¼²òÂÎ¤Ë¤âÌ©Ãå¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÄ¶µðÂç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼½Åµ¡¤¬ÅÐ¾ì¡£ÅÄÃæÆ»»Ò¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¾å¶õ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÄ¶Àä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÇ÷¤ë¡£
¢§Æ²ËÜ¸÷°ì¥³¥á¥ó¥È
ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¥í¥±¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¡¢·ù¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë Äë·à¤¬²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¡È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡É¤¹¤ë¡ÖÂç¤¼¤ê¡×¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÄë·à¤Î»Ñ¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£