ÊÆ¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼¡×¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¤¥ó¤µ¤ó»àµî¡¡53ºÐ¡¡ALSÆ®ÉÂ¸øÉ½10¥«·î
ÊÆ¿Íµ¤°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼Îø¤Î²òË¶³Ø¡×¤Ç¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥¤¥ó¤µ¤ó¤¬19Æü¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£53ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¤¥ó¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯4·î¤Ë¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡ÊALS¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖX¡ÝMEN¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ç¥£¥·¥¸¥ç¥ó¡×¡Ê2006Ç¯¡Ë¤ä¡Ö¥Þ¡¼¥ê¡¼À¤³¦°ì¤ª¥Ð¥«¤Ê¸¤¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡×¡Ê2008Ç¯¡Ë¡Ö¥Ð¡¼¥ì¥¹¥¯¡×¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÂåÍý¿Í¤Ï¡ÖÈà¤ÏºÇ´ü¤ÎÆü¡¹¤ò¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¡¢¸¥¿ÈÅª¤ÊºÊ¡ÊÊÌµïÃæ¤Î½÷Í¥¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥²¥¤¥Ï¡¼¥È¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÈþ¤·¤¤Ì¼¥Ó¥ê¡¼¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖALS¤È¤ÎÆ®¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤Ï·¼È¯³èÆ°¤È¸¦µæ¤ÎÇ®¿´¤Ê»Ù»ý¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¤¸ÉÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÂ¾¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î»à¤Ï¿¼¤¯ÀË¤·¤Þ¤ì¡¢±Ê±ó¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎµÏ¿¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î°¦¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ALS¤Ï±¿Æ°¿À·Ð¤Ë°Û¾ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÂÎ¤Î¼«Í³¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Ê¹ÔÀ¤Î¿À·ÐÊÑÀ¼À´µ¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼¡¡Îø¤Î²òË¶³Ø¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥ó¥×¥·¡¼¤Ï¡¢Æ®ÉÂÃæ¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¿ôÆüÁ°¤ËÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÏÃ¤¹Ç½ÎÏ¤ò¼º¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¿²¤¿¤¤ê¤Ç¡¢°û¤ß¹þ¤à¤Î¤¬¤È¤Æ¤âº¤Æñ¤Ç¡¢À¸³è¤Î¼Á¤¬µÞÂ®¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤Ï¤³¤Î¶²¤í¤·¤¤ÉÂ¤È»Ä¤µ¤ì¤¿Æü¡¹¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤ß¤Ê¡¢ËèÆü¤òºÇ¸å¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤Ë½Ë¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Áá¤¹¤®¤ë»à¤òÅé¤ó¤À¡£¡ÊÀéºÐ¹áÆà»Ò¡Ë