¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¤Ë¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥á¥µ¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤ÈàËþÅÀ¥Ç¥Ó¥å¡¼á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½é¼ÂÀï¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïµå¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤ÇÎä¤ä´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç»ö¸Î½ÂÂÚ¤ËÊá¤Þ¤Ã¤ÆÎ©¤Á±ýÀ¸¡£»î¹ç¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿Â¼¾å¤ÏµåÃÄ´´Éô¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¿¤È¤«£±£µÊ¬Á°¤ËÅþÃå¡£ÂçµÞ¤®¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¡Ö·ê¡×¤ò³«¤±¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÂç¤¤Ê»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»î¹ç£±£µÊ¬Á°¤Î¡Ë£±£²»þ£µ£°Ê¬¤Þ¤Ç¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Í£Ì£Â¸ø¼°¡×¤Ê¤É¤ËÏÃ¤·¤¿Â¼¾å¤Ë¡¢¥Ù¥Ê¥Ö¥ë´ÆÆÄ¤â¡Ö¥à¥Í¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¡£Èà¤Î½àÈ÷¤Î»ÅÊý¡¢Å¬±þÎÏ¡¢½ÀÆðÀ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ê¤¬¤é¼ÂÎÏ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤¿ÂçË¤¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£