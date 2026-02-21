¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Û¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¿·ºî¥á¥ó¥º¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì!
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢2026½Õ²Æ¥á¥ó¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éŽ¢LV ¥È¥ì¥¤¥Ê¡¼ ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ž£¤Î¿·ºî¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ë¥à¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Ž¢LV ¥Æ¥£¥ë¥Æ¥Ã¥É ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ž£¤È¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤é¤·¤¤¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
LV ¥Æ¥£¥ë¥Æ¥Ã¥É ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¥Ç¥Ë¥à¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Ž¢LV ¥Æ¥£¥ë¥Æ¥Ã¥É ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ž£¡£¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ì¥á³×¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤¬¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¥·¥å¡¼¥¿¥ó¤È¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤òºÌ¤ë·¹¼Ð¤·¤¿LV ¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë ¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿1Â¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤ÎÁ°ÌÌ¤ËÇÛ¤·¤¿¥À¥ß¥¨¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
À½ÉÊÌ¾¡§LV ¥Æ¥£¥ë¥Æ¥Ã¥É ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
²Á³Ê¡§227,700±ß
ÁÇºà¡§¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ç¥Ë¥à
LV ¥È¥ì¥¤¥Ê¡¼ ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤é¤·¤¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ž¢LV ¥È¥ì¥¤¥Ê¡¼ ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ž£¡£2026½Õ²Æ¥á¥ó¥º¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¤ÈÈþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤¹¤ë1Â¤È¤Ê¤ë¡£
¥ì¥¶¡¼¥°¥Ã¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥¡¼¥Ù¥ë¤Ê¤É¡¢¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¤Î¥é¥Ð¡¼¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡£
À½ÉÊÌ¾¡§LV ¥È¥ì¥¤¥Ê¡¼ ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
²Á³Ê¡§256,300±ß
ÁÇºà¡§¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
PHOTO CREDIT¡§LOUIS VUITTON
