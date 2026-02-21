ÌµÆñ¥Ü¥Ö¤è¤ê¡¢ÃÇÁ³¥³¥Ã¥Á¤«¤âーー¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤¬Â¨¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤♡¡Ö¹¤È´¤±¥Ü¥Ö¡×
°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë²¦Æ»¥Ü¥Ö¤Ë¥Þ¥ó¥Í¥ê¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢½Õ¤òÁ°¤Ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡© ¼Á´¶¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¾¯¤·¤ÎÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢È±¤ÎÇº¤ß¤¬Áý¤¨¤ë40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£
¼ó¸µ¤¹¤Ã¤¤ê¡ª ¥½¥Õ¥È¥«ー¥ë¤Î¥ß¥Ë¥Ü¥Ö
¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤¬Âç¿Í¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¡£ÌÓÀè¤Ï¸ü¤ß¤ò»Ä¤·¤Æ¤×¤Ä¤Ã¤È¥«¥Ã¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢É½ÌÌ¤Ë¥½¥Õ¥È¤Ê¥«ー¥ë¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£¼ó¸µ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÏª½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¥Ö¥ëー¥Ùー¥¹¤Î¤×¤Ä¤Ã¤È¥Ü¥Ö
¥Ö¥ëー¥Ùー¥¹¤Î¥Ùー¥¸¥å¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸Ì£¤òÍÞ¤¨¡¢Æ©ÌÀ´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¹¤È´¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥ì¥¤¥äー¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë·Ú¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥·À×¤ò»Ä¤·¤¿¥¦¥¨¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤¬¡¢ÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤ÎÉ½¾ð¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¥é¥Õ¤Ê¼Á´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤¯¤Ó¤ì¥Ü¥Ö¥ì¥¤¥äー
¥Ô¥ó¥¯Ì£¤ò´¶¤¸¤ë¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤¬Í¥¤·¤²¤Ê¡¢¥é¥Õ¤Ê¼Á´¶¤Î¥Ü¥Ö¥ì¥¤¥äー¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ï¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¥é¥Õ¤ËÆ°¤«¤·¡¢¼ó¸µ¤ò¥°¥Ã¤È¤¯¤Ó¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¡£¥Ùー¥¹¤Ë¤×¤Ä¤Ã¤È´¶¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ³°¥Ï¥Í¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢¥êー¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¥°¥ìー¥¸¥å¥Ü¥Ö
Æ©ÌÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥°¥ìー¥¸¥å¥«¥éー¤Ë¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥¦¥§ー¥Ö¤ò½Å¤Í¤¿¥¨¥¢¥êー¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥È¥Ã¥×¤òÄ¹¤á¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¶õµ¤´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤é¤·¤¤¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÓÀè¤Ë¤Ï¤×¤Ä¤Ã¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¼Á´¶¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯Ì¥¤»¤ë¹©É×¤¬¤µ¤ì¤¿º£¤É¤¥Ü¥Ö¤Ç¤¹¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤