¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¡Ø¥µ¥ó¥ÀÂÐ¥¬¥¤¥é¡Ù¡Ø¥á¥«¥´¥¸¥é¡Ù¡ÄÅìÊõÆÃ»£±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥«¡×Âç½¸¹ç¡ª
¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¡Ê1954Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼¡¡¹¤ÈÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÅìÊõÆÃ»£±Ç²è¡×¡£¶áÇ¯¤â¡Ø¥´¥¸¥é¡Ý1.0¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¤¸»³ºê µ®´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥´¥¸¥é¡Ý0.0¡Ù¤ÎÀ½ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ï»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅìÊõÆÃ»£±Ç²è¡×¾ðÊó¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸Éô¤¬ÅìÊõÆÃ»£±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²ø½Ã¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸Éô¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ø¥´¥¸¥é¤ò¤µ¤¬¤»!!¡Ù¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢²ø½Ã¤¿¤Á¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥«¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥«¤ÎÂåÉ½³Ê¡ª¡¡¥á¡¼¥µ¡¼»¦½Ã¸÷Àþ¼Ö
¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î²ø½Ã ¥µ¥ó¥ÀÂÐ¥¬¥¤¥é¡Ù¡Ê1966Ç¯¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥«¤¬¡Ö66¼°¥á¡¼¥µ¡¼»¦½Ã¸÷Àþ¼Ö¡×¤À¡£
¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥«¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ÎºÙË¦¤¬³¤¤ÇÀ®Ä¹¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶§Ë½¤Ê²ø½Ã¥¬¥¤¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¥á¡¼¥µ¡¼¸÷Àþ¤òÈ¯¼Í¤·¡¢¸«»ö¤Ë¥¬¥¤¥é¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤¿¡£Í¦ÁÔ¤Ê²»³Ú¤Ë¾è¤ê¡¢¸÷Àþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÚ¡¹¤¬¼¡¡¹¤È¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¬¥¤¥é¤ËÌ¿Ãæ¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥«¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¥á¡¼¥µ¡¼»¦½Ã¸÷Àþ¼Ö¤Ï¡ØÃÏµå¹¶·âÌ¿Îá ¥´¥¸¥éÂÐ¥¬¥¤¥¬¥ó¡Ù¡Ê1972Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥´¥¸¥é±Ç²è¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÍº»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¶õÈô¤Ö¼óÅÔËÉ±Ò°ÜÆ°Í×ºÉ¡ª¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼£Ø
¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¡Ê1984Ç¯¡Ë¤Ç30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¥´¥¸¥é¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Îµ¡Æ°Ê¼´ï£Ô-£±¹æ¤Ï¡¢¶ËÈë¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼óÅÔËÉ±Ò¤ÎÍ×¤Ç¡¢¥´¥¸¥é¤ÎÊü¼Í²Ð±ê¤Ë£³²ó¤âÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼Ë¤¡¢¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥´¥¸¥é¤ò³èÆ°Ää»ß¤µ¤»¤¿¥«¥É¥ß¥¦¥àÃÆ¤âÅëºÜ¤·¡¢¥´¥¸¥é¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¹¶·â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«±ÒÂâ¤¬ÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥«¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¡Ø¥´¥¸¥éVS¥Ó¥ª¥é¥ó¥Æ¡Ù¡Ê1989Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¸å·Ñµ¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼£Ø£²¤¬¿Í¹©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥ß¥é¡¼¤Ç¥´¥¸¥é¤ÎÊü¼ÍÇ®Àþ¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¡¢¡Ø¥´¥¸¥éVS¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼£Ø·¤¬Ä¶Äã²¹¥ì¡¼¥¶¡¼Ë¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥´¥¸¥é¤òÉ¹ÄÒ¤±¤Ë¤·¡¢¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢¤Ë¤È¤É¤á¤ò»É¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿Âç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥´¥¸¥é¤Î¹ü³Ê¤ò»ý¤Ä¿ÍÎà¤Î¼é¸î¿À¡ª £³¼°µ¡Î¶
¡Ø¥´¥¸¥é¡ß¥á¥«¥´¥¸¥é¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥«¥´¥¸¥é¤³¤È£³¼°µ¡Î¶¤Ï¡¢³¤Äì¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿¥´¥¸¥é¤Î¹ü³Ê¤ò¥á¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÆÃÀ¸¡ÊÂÐÆÃ¼ìÀ¸Êª¡Ë¼«±ÒÂâ¤ÎÂÐ£ÇÆÃ¼ìÊ¼´ï¤À¡£
¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿½ÅÉðÁõ¥¿¥¤¥×¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê³°¤·¤ÆÀÜ¶áÀï¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹âµ¡Æ°¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤Ï¶»¤Î¡Ö£³¼°ÀäÂÐÎíÅÙË¤¡Ê¥¢¥Ö¥½¥ê¥å¡¼¥È¡¦¥¼¥í¡Ë¡×¤Ç¡¢¥´¥¸¥é¤òÉ¹·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£³¼°µ¡Î¶¤ÏÂ³¤¯¡Ø¥´¥¸¥é¡ß¥â¥¹¥é¡ß¥á¥«¥´¥¸¥é ÅìµþSOS¡Ù¤Ç¤â£³¼°µ¡Î¶¡Ò²þ¡Ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡¢ÂçÇË¤·¤¿¥¢¥Ö¥½¥ê¥å¡¼¥È¡¦¥¼¥í¤Ë¤«¤ï¤Ã¤Æ»°Ï¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥á¡¼¥µ¡¼Ë¤¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·£³¼°µ¡Î¶¡Ò²þ¡Ó¤Ï¼«²æ¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢¥´¥¸¥é¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÆüËÜ³¤¹Â¤Ø¤ÈÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£