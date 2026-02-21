ÉÔÃçÀâ¤¬¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤ë¤ªÁû¤¬¤»É×ºÊ¡¡ÊÆ·ÝÇ½°ì²È½Ð¿È¤ÎºÊ¤ÏÂè2»Ò¤ËÁ°¸þ¤¡©¡Ö¤â¤¦1¿Í¤ÏÀäÂÐ¤ËÍß¤·¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ø¥¤¥êー¡¦¥Óー¥Ðー¡Ê29¡Ë¤¬¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¡¢Âè2»Ò¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£É×¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿ー¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Óー¥Ðー¡Ê31¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢À¸¸å1ºÐ4¥«·î¤ÎÂ©»Ò¥¸¥ã¥Ã¥¯·¯¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ëÂ©»Ò¥¯¥ó¡¡¥Þ¥Þ¤À～¤¤¹¥¤♡
¡¡¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥·¥§ー¥ó¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ø¥¤¥êー¤Ï¡¢Âè2»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤â¤¦1¿Í¤ÏÀäÂÐ¤ËÍß¤·¤¤¡£µÞ¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÏÍß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é4¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢3¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Ï°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ë¤À¤±¡×
¡¡Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÀÎ¤«¤é»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Á´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Î¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢°é»ù¤Ç°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥Þ¥Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤Æ¤ë¡£ÆÃ¤Ë½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¤Ê¤Î¤Ë¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯·¯¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÌ´Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¤Ï²¿¤Ç¤â¡Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡£¤ªÃë¿²¤«¤éµ¯¤³¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¤Î¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë