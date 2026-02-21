¥ß¥¹ÀÄ³Ø¤Î¿Íµ¤½÷»Ò¥¢¥Ê¡¡Ê¢¶Ú¤Î¤¾¤¯¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹»Ñ¡¡µ×¡¹¤ÎÉ×ÉØ¥Çー¥È¤Ç¡Ö²Æ¤Ë¤Ï¥¯¥Ó¥ì¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¡¡¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§3¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÉ×¤Èµ×¡¹¤Ë¥Çー¥È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ê¢¶Ú¡¡¥Þ¥·¥ó¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡É×ÉØ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç·èÄê¤·¤¿¥Çー¥È¥³ー¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¿·°æ¥¢¥Ê¡£¡ÖÄ«¥¤¥Á¤Ç¡¢¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î¥Ú¥¢¥ì¥Ã¥¹¥ó!¡¡¥Þ¥·¥ó¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¥Ýー¥º¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿～!(#^.^#)¡¡¥è¥¬¤Ë¥×¥é¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡ª²Æ¤Ë¤Ï¥¯¥Ó¥ì¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ö¥é»Ñ¤«¤é¤Î¤¾¤¯Ê¢¶Ú¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î³ä¤ì¶ñ¹ç¡£ÉáÃÊ¤«¤éÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥é¥À¤¬¿¤Ó¤Æ¡¢¿ÈÄ¹¿¤Ó¤¿¤Í¡ª¤Ê¤ó¤Æ¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¡¤ª¼¡¤ÏÅ·¤×¤é²°¤µ¤ó¤Ø¢ö¡×¤È²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ËÉ×ÉØ¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅ·¤×¤é¤òÍÈ¤²¤ëÅ¹¤ò´®Ç½¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¡¢°á¤¬Çö¤¯¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÀäÉÊ¤Ç¤·¤¿(¡ä¡ã)¢ö¡×¤ÈËþÂ´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£¡Ö¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤Û¤í¿ì¤¤¤Ë¡Ä(//¢à//)¡×¤È¡¢2¿Í¤Ç¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ÏËèÇ¯¡¢°ìÎØ¤º¤ÄÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯ºîÀï¤Î¡Ú¥Ð¥é¡Û¤òÇã¤¤¤Ë¡¢¹Èø¤Ø( ¡¦¢à¡¦)¡¡¶¯¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¥íー¥º¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥³¥ì¡¢¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿*\(^o^)/*¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÈ¿§·Ï¤Î¥Ð¥é¤¬¼Ì¤ë¥«¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤Þ¤À3ËÜ¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê( ^¦Ø^ )¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡É×ÉØ°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¿´¤òµö¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤Ïµ®½Å¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Çー¥È¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤ÏÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¡£2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤¬¤¹¤²～¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³³Ø±¡ÂçÂ´¤Î¿·°æ¥¢¥Ê¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥¹ÀÄ³Ø¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£23Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢10·î¤ËÂè£±»Ò½Ð»º¡£25Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë