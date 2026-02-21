¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î°ïºà18ºÐ¤¬³¤³°°ÜÀÒ¡Ö¤¹¤²¤§¡×¡¡190cm¤ÎÂç·¿CB¡Ä¿Æ²ñ¼Ò¤Î¡ÖËÜÎÎÈ¯´ø¤¤¿¡×
ÂçµÜ¤Î¼ò°æ½ØºÈ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯II¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï2·î20Æü¡¢DF¼ò°æ½ØºÈ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯II¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯12·î31Æü¤Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U-15Ç¯Âå¤«¤éÂçµÜ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¼ò°æ¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÁ°¤ËU-18¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£190¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Î»ý¤Ä¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤«¤·¡¢³¤³°Ä©Àï¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ò°æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯II¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Î1Ç¯ÌÜ¤«¤é³¤³°Ä©Àï¤Î¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢MLS¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤è¤êÂç¤¤¤»Ñ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢³¤³°¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤ÎÅçÅÄÍµ²ð»á¤â¡ÖGOOD LUCK¡ª¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¹¤«¤é¤ÎÊõ¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤è¤ê¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ò°æ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Ç´ü¸ÂÉÕ¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤É¤â³¤³°°ÜÀÒ¤È¤«¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¹¤²¤§¤Ê¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËRedBull¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¤¤¿¤Ê¡×¡ÖRB¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ï¤³¤ì¤À¤í¤¦¤Ê¡¼¡ª¡×¤È¡¢³¤³°¤È¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë