¡¡¡Ú¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¶¦Æ±¡Û21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬20Æü¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÇÆ±µé1°Ì¤ÎÊ¿²¬¥¢¥ó¥Ç¥£¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï63.2¥¥í¡¢²¦¼Ô¤Î¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥ê¥ß¥Ã¥È¤Î63.5¥¥í¤Ç¤È¤â¤Ë¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥¶¼èÆÀ¤ÎÃÙ¤ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¸½ÃÏÆþ¤ê¤¬»î¹ç2ÆüÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¿²¬¤À¤¬¡¢ÂÎ½ÅÄ´À°¤â½çÄ´¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±³¬µé¤Ç¤Î²¦ºÂÃ¥¼è¤ò²Ì¤¿¤»¤ÐÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ¤Ï34Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Ï¡Ë¹¥ÀïÅª¤Ê»î¹ç¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£