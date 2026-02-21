J3Ê¡Åç 58ºÐ¥«¥º¡¡³«Ëë3ÀïÌÜ¤â¥Ù¥ó¥Á³°¡¡³«ËëÀï¤ÏÀèÈ¯¤â2ÀïÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤ì¤ë
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè2Àá¡¡Ê¡Åç¡½¤¤¤ï¤¡Ê2026Ç¯2·î14Æü¡¡¥Ï¥ï¥¹¥¿¡Ë
¡¡J3Ê¡Åç¤Ï21Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼ÂçµÜÀï¤ÎÀèÈ¯¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£º£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿FW»°±ºÃÎÎÉ¡Ê58¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£½©½ÕÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Î³«ËëÀá¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¡¦¹ÃÉÜÀï¡Ê7Æü¡Ë¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢³«Ëë2ÀïÌÜ¤â¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¥«¥º¡£J¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ï17Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¡¢J¸ø¼°Àï¤ÏJ2²£ÉÍFC½êÂ°¤Î21Ç¯3·î10Æü°ÊÍè1795Æü¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£J¸ø¼°Àï¤ÎºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ìµÏ¿¹¹¿·¡Ê58ºÐ11¥«·î12Æü¡Ë¤¹¤ëÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¹¤¤´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤Á¤Ó¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°È¾20Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¥·¥¶¡¼¥¹¡¢º²¤Î¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤âÈäÏª¤·¤Æ¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þ»°±º¡¡ÃÎÎÉ¡Ê¤ß¤¦¤é¡¦¤«¤º¤è¤·¡Ë1967Ç¯¡Ê¾¼42¡Ë2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬»Ô½Ð¿È¤Î58ºÐ¡£ÀÅ²¬³Ø±à¹â¤òÃæÂà¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÅÏ¤ê¡¢86Ç¯¤Ë¶¯¹ë¥µ¥ó¥È¥¹¤È¥×¥í·ÀÌó¡£90Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢VÀîºê¡Ê¸½ÅìµþV¡Ë¤Ç¤ÏJ¥ê¡¼¥°½é¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡£¥¸¥§¥Î¥¢¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤È¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¡¢µþÅÔ¡¢¿À¸Í¡¢²£ÉÍFC¤Ç¥×¥ì¡¼¡£22Ç¯¤«¤éºòµ¨¤Þ¤ÇJFLÎë¼¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¥º¡Ê¸½¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¡Ë¤ËºßÀÒ¤·¡¢23¡Á24Ç¯¤Ë¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë2Éô¥ª¥ê¥Ù¥¤¥ì¥ó¥»¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á89»î¹ç55ÆÀÅÀ¡£1¥á¡¼¥È¥ë77¡¢72¥¥í¡£
¡¡¢¦ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¡½©½ÕÀ©°Ü¹ÔÁ°¤Î26Ç¯2¡Á6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¡£J2¤ÈJ3¤Ï·×40¥¯¥é¥Ö¤¬ÅìÀ¾³Æ2ÁÈ¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÁè¤¦¡£Ê¡Åç¤ÏÅìÃÏ¶èBÁÈ¤ÇJ2ÂçµÜ¤äJ2ÈØÅÄ¤Ê¤É¤ÈÆ±ÁÈ¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¤Ç¤Ï³ÆÁÈ¤ÎÆ±½ç°ÌÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¤Ç½ç°Ì·èÄêÀï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£»î¹çÊý¼°¤Ï90Ê¬´Ö¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÃÏ°è¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÂ¨PKÀï¤ËÆÍÆþ¡£PO¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Ç¤â¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËPKÀï¤ò¹Ô¤¦¡£