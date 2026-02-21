63ºÐÃËÀ»É»¦»ö·ï¡¢3¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÃæ³Ø¶µ»Õ¤ÏÉéºÄ¤òÊú¤¨¡¢ÅöÆü¤ÎÂà¶Ð»þ¹ï¤òµ¶Áõ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÚºÛÈ½ËµÄ°µ¡Û
2026Ç¯1·î28Æü¡¢Åìµþ¹âºÛ¤Ç¤ÎÈ½·èÅöÆü――¡£
Èï¹ð¿ÍÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿ÈøËÜ¹¬Í´Èï¹ð¡Ê39ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈËµÄ°ÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¡£¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Î¼Ð¤á¸å¤íÂ¦¤ÎÀÊ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¸«¤ë»þ¤â¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç10²ó¤Î¸øÈ½¤òËµÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤À¡£
Á°È±¤ò¾¯¤·Á°¤Ë¿â¤é¤·¤Æ¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´é¤Ï¾¯¤·¹ÈÄ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢11¥«·îÁ°¤Î°ì¿³È½·è»þ¤È¤Û¤È¤ó¤É°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¹´ÃÖ½êÀ¸³è¤Ç¡¢ØÞØ¬¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ËÊÑËÆ¤¹¤ëÈï¹ð¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤¬¡£
¸½¾ì¤Ë·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥¹¥¯
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢¸½Ìò¤ÎÃæ³Ø¶µ»Õ¤¬ÈÈ¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
2023Ç¯2·î24Æü¡¢ÈøËÜÈï¹ð¤ÏÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Î²È¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢µ¢Âð¤·¤¿A¤µ¤ó¡Ê63ºÐ¡Ë¤ò»É»¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Íºá¤È½»µï¿¯Æþºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈÈ¹Ô»þ´Ö¤Ë¤Ï¼«Âð¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¸½¾ì¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¯¡¢¼¼Æâ¤ÎÅÚÂÀ×¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥êµÏ¿¤Ê¤É¤ò¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¹¥¯¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ë¤ÏÂÃ±Õ¤È·ì±Õ¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢DNA·¿¤¬ÈøËÜÈï¹ð¤Î¤â¤Î¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£¼¼Æâ¤Ë¤ÏÂÀ×¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡¢ÈøËÜÈï¹ð¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤È°ìÃ×¡£ÈøËÜÈï¹ð¤Ï¡¢»ö·ïÁ°¤ËÈï³²¼ÔÂð¤òÆóÅÙË¬Ìä¤·¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ³Ø¹»¤«¤é¤Îµ¢ÂðÅÓÃæ¤ËÈï³²¼Ô¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢²ÙÊª±¿¤Ó¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤È¡£
¡Ö¸¼´Ø¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é2³¬¤«¤é²¿¤«¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤ÎÉ¡¤È¸ý¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¯¤¬·ì¤Ç±ø¤ì¤¿¡£¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢·ì¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£¡Ø½èÊ¬¤·¤È¤¯¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢·ì¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥¹¥¯¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¡Ê»ö·ïÅöÆü¡Ë²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡×
¤·¤«¤·°ì¿³¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö³¬ÃÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤«¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÉ¡·ì¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¡¢ÉÔ¹çÍý¡£Èï³²¼Ô¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¼Î¤Æ¤º¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¼è¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤ÊÊÛ²ò¡×
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊâÍÍ¤¬¹ó»÷
ÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿9¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢8¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´ºººÑ¤ß¡£8¿ÍÁ´°÷¤¬²È¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»þ´ÖÅª¤ËÈï³²¼ÔÂð¤Ë¤ÏÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»Ä¤ë1¿Í¤¬ÈÈ¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ï¡ØÊâÍÍ¡ÊÊâ¤¯¤È¤¤Î»ÑÀª¡¢Æ°ºî¡¢ÊâÉý¤Ê¤É¡Ë¤¬ÈøËÜÈï¹ð¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
ÈÈ¹Ô»þ´ÖÁ°¸å¤Ï¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÊÛ¸îÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÈøËÜÈï¹ð¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎµÏ¿¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤È¤¤¤¦ËüÊâ·×¤ÎÌò³ä¤ò¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡£¥¸¥ã¥¤¥í¥áー¥¿ー¡Ê³ÑÅÙÊÑ²½Â¬Äê´ï¡Ë¤äµ¤°µ·×¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êâ¿ô¡¢µ÷Î¥¡¢¾å¾º¤·¤¿³¬¿ô¤Ê¤É¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¸µ¡¹iPhone¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Çµ¯Æ°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âºîÆ°¤¹¤ë¡£
»ö·ïÁ°¸å¤Î2»þ´Ö¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¥Çー¥¿¤Ç¤Ï12000Êâ°Ê¾å¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ï9.26㎞¤â¤¢¤ë¡£¼«ÂðÆâ¤Ç¤½¤ì¤À¤±Êâ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÂÆ§¤ß¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â·×Â¬¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£10Êâ°Ê¾å¡¢7～8£íÆ°¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¥Çー¥¿¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û¤¬Àµ¾ï¤ËºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³ÎÇ§ºÑ¤ß¡£¡Ö¤½¤Î»þ´Ö¤À¤±¸íºîÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ò¡ÖµÒ´Ñ¾Úµò¤ÈÌ·½â¤¹¤ë¡×¤ÈÂà¤±¤¿¡£
13»þÂà¶Ð¤ò19»þ15Ê¬¤ËÊÑ¹¹°ÍÍê
¤Þ¤¿»ö·ï¤Î£±¤«·î¸å¡¢ÈøËÜÂð¤ËË¬¤ì¤¿·Ù»¡´±¤¬¡¢ºÊ¤Ë»ö·ïÅöÆü¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¤½¤ÎÍâÆü¡¢ÈøËÜÈï¹ð¤Ï³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Ë»ö·ïÅöÆü¤ÎÂà¶Ð»þ¹ïÊÑ¹¹¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ï¸á¸å1»þ¤ËÂà¶Ð¤·¤¿¤Î¤Ë»ö·ïÈ¯À¸¸å¤Î»þ´Ö¤Ø½¤Àµ¤·¤Æ¡¢¤¦¤½¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÈøËÜÈï¹ð¤Ï¸øÈ½¤Ç¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¸á¸å7»þ15Ê¬º¢¤ËÂà¶Ð¤·¤¿¤È½¤Àµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È°ÍÍê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤ËÀõ¤Ï¤«¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¶ÐÌ³µÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÚÎ¨¤Ë¤â½¤Àµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ´Ø·¸¤Î»ö·ï¤ÎÁÜºº¤òÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¡Ö·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ÏÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤â¡£
½»Âð¥íー¥ó¤Ë¥«ー¥É¥íー¥ó¤â
ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢Ä¨Ìò19Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò25Ç¯¡Ë¡£
È½·è¤Ç¤Ï¡Ö¶öÁ³¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¹çÍýÅª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÊÛÌÀ¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Èï¹ð¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢·Ù»¡¤òµ½¤¯¤¦¤½¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯¤¯¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£¿¿¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃÃÊ¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·º»öÀÕÇ¤¤ÏÁêÅö½Å¤¤¡×¤È¡£
ÂáÊá¸å¤ËºÊ¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤¬¡¢ÈøËÜÈï¹ð¤Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡£
¼«Âð¤ò3900Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¥íー¥ó»Ä¤ÏÌó3000Ëü±ß¡£ÊÖºÑ¤Ï·î¡¹10Ëü5000±ß¡£¤½¤Î¤Û¤«¶ä¹Ô¤Î¥«ー¥É¥íー¥ó3¼Ò¤Ë200Ëü±ß¤º¤Ä¤Ê¤É·×Ìó700Ëü±ß¤ÎÉéºÄ¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÖºÑ¤Ï·î5～6Ëü±ß¡£°ìÅÙ¤âÂÚÇ¼¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢·è¤·¤ÆÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
ÈøËÜÈï¹ð¤Ï¡¢È½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤¿¡£¹µÁÊ¿³¤ÎÂè1²ó¸øÈ½¤Ç¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö»ö¼Â¸íÇ§¡×¤ÈÌµºá¤òÁÊ¤¨¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö¹µÁÊ¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¹µÁÊ´þµÑ¤µ¤ì¡¢°ì¿³¤ÈÆ±¤¸Ä¨Ìò19Ç¯
¹µÁÊ¿³¤Ç¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢¹µÁÊ´þµÑ¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¤Æ¡¢°ì¿³¤ÈÆ±¤¸Ä¨Ìò19Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£È½·è¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢ÈøËÜÈï¹ð¤Ï¸ý¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¡¢ÉÔËþ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
ºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¶áÎÙ½»Ì±¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Îº¸¼ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¹¥¯¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤¿24¤ÎDNA¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Èï¹ð¿Í¤È¹çÃ×¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â¹¶·â¤µ¤ì¤ÆÄñ¹³¡¢º¸¼ê¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤«¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÈÈ¿Í¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÈï¹ð¿Í¤À¤È¶¯¤¯¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ï13Âæ¡£±ÇÁü¤Ë¤¢¤ëÉÔ¿³¿ÍÊª¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£²èÁü¤ÈÈï¹ð¿Í¤ÎÊâ¤Êý¤ò11¹àÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿ÀìÌç²È¤Ï¡¢Æ±°ì¿ÍÊª¤Î²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£
¶ÐÌ³Àè¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¡¢Âà¶Ð»þ¹ï¤ÎÊÑ¹¹¤ò°ÍÍê¤·¤Æ±³¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¶¯¤¯¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£Èï¹ð¿Í¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤Î¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¹çÍýÅª¡£¸¶È½·è¤¬Èï¹ð¿Í¤òÈÈ¿Í¤ÈÇ§¤á¤¿¤³¤È¤ËÉÔ¹çÍý¤ÊÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÊÄÄî¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸µÈï¹ð¤Ï¸å¤í¤ÎÊÛ¸î»Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²¿ÅÙ¤«ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£¾¯¤·¹ÈÄ¬¤·¤¿´é¤Ç¡¢¸ý¤ò¤¤Ä¤¯·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î·ºÌ³´±¤ÈË¡Äî¤ò½Ð¤ë»þ¡¢½Ð¸ýÉÕ¶á¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£Ë¡Äî¤ÈËµÄ°ÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÄï¤µ¤ó¤¬°ì¿³¤Ç¾Ú¸À¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤Îºá¤Î½Å¤µ¤è¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢·»¤¬ºÇ¸å¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤«¤ÎÊý¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¶µ°é¼Ô¤Ê¤é¤Ð¡¢¿¿¼Â¤òÏÃ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£ºá¤òÇ§¤á¤º¡¢·»¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉî¿«¡¢¤³¤ì°Ê¾å»ä¤¿¤Á¤ò¶ì¤·¤á¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¡£
Åìµþ¹âºÛ¤Ç¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿――¡£
Ê¸/ÀÄ»³ÂÙ Æâ³°¥¿¥¤¥à¥¹