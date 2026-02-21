¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×µÞ¾å¾º1°Ì¤ÏÅìµþ¤Î¡È·ê¾ì¡ÉÊýÆîÄ®¡¡½»Ì±¡Ö¤Ä¤¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¡×¡¡ºÂ¤ì¤ë»ÏÈ¯±Ø¤ä¿·½É¤Þ¤Ç11Ê¬¤Ê¤Î¤Ë³ä°Â²ÈÄÂ¤â¿Íµ¤
LIFULL¤¬È¯É½¤·¤¿2026Ç¯ÈÇ¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¤ÎÊýÆîÄ®±Ø¤¬2025Ç¯¤«¤é66¥é¥ó¥¯¾å¾º¤·¡¢µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·½É¤Þ¤Ç11Ê¬¤È¤¤¤¦ÍøÊØÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼þÊÕ±èÀþ¤Î²ÈÄÂ¾å¾º¤ËÈ¼¤¦³ä°Â´¶¤¬¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤¡×1°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ëÀ¾¡¢¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤¡×1°Ì¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦Åò²Ï¸¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½»¤ß¤¿¤¤³¹¤ËÊýÆîÄ®¤Î½ç°Ì¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×
2026Ç¯¤Î¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¡ÖÊýÆîÄ®¡×¤À¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤â¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¡§
¤¨¡Á¡ª¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¡ª
ÃÏ¸µ½»Ì±¡§
º£¤Þ¤Ç½»¤ó¤À³¹¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¡£
ÉÔÆ°»º¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëLIFULL¤¬È¯É½¤·¤¿2026Ç¯¤Î¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤À¡£·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Êª·ï¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤ò±ØÊÌ¤Ë½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤¬ËÜµ¤¤ÇÃµ¤·¤¿³¹¡×¤¬Ê¬¤«¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¡£
¡Ö¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤Î1°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¤Î¡Ö³ëÀ¾¡×¤À¡£40Ö¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÂÎÁÁê¾ì¤Ï9Ëü1,316±ß¤Ç¡¢¼þÊÕ±Ø¤è¤ê¤â²ÈÄÂ¤¬°Â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
2°Ì¤Ï¡ÖÈ¬²¦»Ò¡×¤Ç¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÂçµÜ¡×¡£¤¤¤º¤ì¤â¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢4°Ì¤Î¡ÖËÜ¸üÌÚ¡×¤È¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×10¾ïÏ¢¤Î¡Ö¹Ù³°¸æ»°²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥Ã¥×10·÷³°¤Ê¤¬¤é½ç°Ì¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¤Î¡ÖÊýÆîÄ®¡×¤À¡£
Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤ÎÊýÆîÄ®¤Ï¡¢Á°Ç¯¤«¤é°ìµ¤¤Ë66¥é¥ó¥¯¤â¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Á´¹ñÅª¤Ë¤ÏÊ¹¤´·¤ì¤Ê¤¤ÃÏÌ¾¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
30Âå¡§
¿·½É¤Ë¶á¤¤¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÄ¼Ë¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¡£
Âè°ì¤Ï¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¡£2019Ç¯¤ËÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþËÜÀþ¤Ø¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¿·½É¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«11Ê¬¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£
40Âå¡§
»ÏÈ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£É¬¤ººÂ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÏÈ¯±Ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶äºÂ¤äÅìµþ¤Ê¤ÉÅÔ¿´ÊýÌÌ¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤ëºÝ¤ËºÂ¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿©¤ÎÁªÂò»è¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºàÈÉ¡§
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Îó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÁÏºîÌÍ¤Ò¤È¤¹¤¸¡×¡£ÊýÆîÄ®¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë"¥é¡¼¥á¥ó¤Î·ãÀï¶è"¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤éÍÈ¤²ÊÛÅö¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö¤«¤é¤¢¤²ÀìÌç¡¡¿ùÊÂ²°¡×¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¡ÖÊýÆî¥«¥Õ¥§¡×¤Ê¤É¡¢¡ÈÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¡É¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤À¡£
»Ò°é¤ÆÃæ¤È¤¤¤¦¥«¥Õ¥§¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊýÆî¥«¥Õ¥§¡¦»³ÉßÅ¹¼ç¡§
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤Ó¤ä¤¹¤¤Âç¤¤¤¸ø±à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤³¹¤À¡£ÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È»¶ÊâÃæ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¡£
ÁÐ»Ò¤ÎÊì¡§
ÅÚÆü¤ÏÃóÎØ¾ì¤¬¤¹¤´¤¯Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤À¤¤¤Ö¡Ê»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¡Ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤ÆÆø¤ä¤«¤Ç¤¹¡£
Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¹¤¤¸ø±à¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÐ»Ò¤ÎÊì¿Æ¡§
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¡§
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡¢¸ø±à¤È¤«¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È¡£¤¢¤ÈÉÂ±¡¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
30Âå¡§
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
·ê¾ì¤Î³¹¤¬ÃíÌÜ¡Ä¡Ö²ù¤·¤¤¡×¡ÖÈá¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÀä»¿¤¹¤ëÊýÆîÄ®¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¡§
ÊýÆîÄ®¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢·ê¾ì¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¡§
Ï©Àþ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢·ê¾ì´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¡§
ÊýÆîÄ®¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤½¤³¤Î´Ý¥ÎÆâÀþ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê·ê¾ì¤Î³¹¡¦ÊýÆîÄ®¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¡§
¤Ä¤¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¡Ê°éµÙÃæ¡Ë¡§
¤¢¤¡¡¼¡ª´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢Èá¤·¤¤È¿ÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¤Ê¤¼º£¡¢ÊýÆîÄ®¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¤Î¤«¡£ÀìÌç²È¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¥ß¥Ë¥ß¥Ë¾ëÆî¡¡ÌÀÂçÁ°Å¹¡¦±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
µþ²¦Àþ¡¦Ãæ±ûÀþ¤¬¿·½É¤ËÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÂÎÁ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
JRÃæ±ûÀþ¤äµþ²¦Àþ¤Ê¤É¡¢¼þÊÕ±èÀþ¤Î²ÈÄÂÁê¾ì¤¬¸®ÊÂ¤ß¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ä°Â¤ÊÊýÆîÄ®¤ÎÊª·ï¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤Î1°Ì¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦Åò²Ï¸¶
°ìÊý¡¢Êª·ï¤ò¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤Î1°Ì¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î¡ÖÅò²Ï¸¶¡×¤À¡£
²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅò²Ï¸¶¤Ç¤Ï¡¢²¹ÀôÉÕ¤¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â1,000Ëü±ßÂæ¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£ÅÔ¿´¤ÎÊª·ï¹âÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ù³°¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¡¢6Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤À¤Ã¤¿Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Î¡Ö¾¡¤É¤¡×¤Ï34°Ì¤Ø¤È½ç°Ì¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÇã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎµÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÅìµþ¤Î¡ÖÂç°æÄ®¡×¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£JRÂç°æÄ®±Ø¤Ç¤Ï¡¢3·î28Æü¤Ë±ØÎÙÀÜ¤ÎÂç·¿Ê£¹ç»ÜÀß¤¬³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë474¥é¥ó¥¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÍøÊØÀ¤«¡¢²ÈÄÂ¤äÊª·ï¤Î¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤«¡£½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤Î´ð½à¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×2·î18ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë