¹á¼è¿µ¸ã¤Î½é¥½¥í¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖSHINGO KATORI 1st LIVE TOUR Circus Funk 2025¡×¡Ê¼õÃíÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢Àé¼Ò»¥¥·¡¼¥ë¤¬´°À®¤·21Æü¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯5·î¤ÎÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂÎ°é´Û¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¡¢10¸ø±é¤ò¥Ä¥¢¡¼¡£¹á¼è¼«¿È¤¬±é½Ð¤â¼ê¤¬¤±¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£Blu¡Ýray¡õDVD¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ÎAichi Sky Expo¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ª¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÅµ¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏA6¥µ¥¤¥º¡£Àé¼Ò»¥¥·¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖCircus Funk¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢NAKAMA²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ï¡ÖSHINGO KATORI¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£