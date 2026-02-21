²£¼ê»Ô½Ð¿È¡¦¸þÀîºù»ÒÁª¼ê¤¬½÷»Ò¥¹¥ー¥¯¥í¥¹¤Ç27°Ì¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½÷»Ò¥¹¥ー¥¯¥í¥¹¤Ë²£¼ê»Ô½Ð¿È¤Î¸þÀîºù»ÒÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¡¢27°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö¤ÎºòÌë¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥¹¥ー¥¯¥í¥¹¡£¸©Àª¤ÇÍ£°ì¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸þÀîÁª¼ê¤Ï6ÁÈÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï4¿ÍÃæ2¿Í¤¬¾¡¤Á¤¢¤¬¤ëÊý¼°¤Ç¤¹¡£²«¿§¤Î¥Ó¥Ö¥¹¤Î¸þÀîÁª¼ê¤Ï¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢4Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬Æ²¡¹¤È³ê¤êÀÚ¤ê¡¢27°Ì¡£ºÇ¸å¤Ï¾Ð´é¤ÇÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£