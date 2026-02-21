FDA¡¢²ñ°÷¸ÂÄê±¿ÄÂ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥×¥é¥¤¥¹¡×¤òÈÎÇä¡¡Ì¾¸Å²°/¾®ËÒ¡Á»¥ËÚ/µÖ¼îÀþ¤¬7,000±ß¤Ê¤É
¥Õ¥¸¥É¥ê¡¼¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡ÊFDA¡Ë¤Ï¡¢FDA¥á¥ó¥Ð¡¼¥º²ñ°÷¸ÂÄê±¿ÄÂ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥º¥×¥é¥¤¥¹¡×¤ò2·î24Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é26Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
FDA¥á¥ó¥Ð¡¼¥º²ñ°÷¤Î¤ß¤¬Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¡¦Ï©Àþ¸ÂÄê¤Î¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë±¿ÄÂ¡£ÊÒÆ»ºÇÄã±¿ÄÂ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÈÎ¹µÒ»ÜÀß»ÈÍÑÎÁ¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï4·î1Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¥º²ñ°÷ËÜ¿Í¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¹Ô¼Ô5Ì¾¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¡£²ñ°÷ËÜ¿Í¤¬Åë¾è¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Î¤ß¤ÇÅë¾è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼è¾Ã¼ê¿ôÎÁ¤Ï½ÐÈ¯Á°¤¬5,000±ß¡¢½ÐÈ¯¸å¤Ï±¿ÄÂ¤Î100¡ó¤òÄ§¼ý¤¹¤ë¡£
¡¦Ì¾¸Å²°/¾®ËÒÈ¯Ãå
»¥ËÚ/µÖ¼î¡Ê7,000±ß¡Ë¡¢¿·³ã¡Ê8,000±ß¡Ë¡¢»³·Á¡Ê8,300±ß¡Ë¡¢¹âÃÎ¡Ê8,800±ß¡Ë¡¢½Ð±À¡Ê9,000±ß¡Ë¡¢²Ö´¬¡Ê9,500±ß¡Ë
¡¦Ì¾¸Å²°/ÃæÉôÈ¯Ãå
¹âÃÎ¡¦·§ËÜ¡Ê8,800±ß¡Ë
¡¦ÀÅ²¬È¯Ãå
Ê¡²¬¡Ê7,500±ß¡Ë¡¢½Ð±À¡Ê9,000±ß¡Ë¡¢·§ËÜ¡Ê9,500±ß¡Ë
¡¦Ê¡²¬È¯Ãå
»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Ê11,300±ß¡Ë¡¢ÀçÂæ¡Ê12,500±ß¡Ë
¡¦¤½¤ÎÂ¾
»¥ËÚ/ÀéºÐ¡Á»³·ÁÀþ¡Ê6,500±ß¡Ë