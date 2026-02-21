Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤Î¹ñÆ»¡¡·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¥È¥é¥Ã¥¯¾×ÆÍ¡¡ÃËÀ2¿Í»àË´
¡¡20Æü¸á¸å¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆî¤µ¤Ä¤Þ»Ô²ÃÀ¤ÅÄÉðÅÄ¤Î¹ñÆ»¤Ç20Æü¸á¸å2»þ50Ê¬º¢¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼¯»ùÅç»Ô²¼¹ÓÅÄ¤ÎÄáÅÄ ²Âµ×¤µ¤ó59ºÐ¤È½õ¼êÀÊ¤Î°¨ÎÉ»ÔÏÆ¸µ¤Î±§ÅÔÌÚ ·Ë¤µ¤ó61ºÐ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¥È¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤Î27ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤Î¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¥«ー¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£