¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡Û¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¸µµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¡¡Á°ÆüºÇ½ªÄ´À°¤Ç¿Ø±Ä¼ê±þ¤¨
¢¡Âè£´£³²ó¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£²·î£²£²Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£²·î£²£±Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó
¡¡¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼Å¯Ìé±¹¼Ë¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤Î³èµ¤¤¢¤ëÆ°¤¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºäÏ©¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò»Ü¤µ¤ì£¶£µÉÃ£¹¡½£±£µÉÃ£µ¡£½¸ÃæÎÏ½½Ê¬¤Ë¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÂÀÅÄ½õ¼ê¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¸µµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤Èµ¤ÇÛ¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Áö¤ÎÉðÂ¢Ìî£Ó¤ÏÂç½ÐÃÙ¤ì¤¬¶Á¤£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÅìµþ¥³¡¼¥¹¤Ï¡Ú£¶¡¦£±¡¦£°¡¦£°¡Û¤ÈÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ëÉñÂæ¡£ÊÑ²½¤òµá¤á½é¤á¤Æ¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤¹¤ëºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î»Å¾å¤²¤ËÈ´¤«¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£