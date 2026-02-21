¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¸µ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦ÎëÌÚ¤¢¤¤¨¡¢Âè3»Ò½÷»ù½Ð»º¡Ö²ÈÂ²5¿ÍÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÎëÌÚ¤¢¤¤¨¡Ê38¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè3»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²æ¤¬»Ò¤È¡ÄÎëÌÚ¤¢¤¤¨¡¢Âè3»Ò½÷»ù½Ð»º
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Âè»°»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤Î²ÈÂ²5¿ÍÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Êì»Ò¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¹¡£Âè°ì»Ò¤ÏÊ¬ÊÚ½êÍ×»þ´Ö53»þ´Ö¤ÎËö¤Ë¶ÛµÞÄë²¦ÀÚ³«¡£ÂèÆó»Ò¤Ï14»þ´Ö¡ÊTOLAC¡Ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤â22»þ´Ö¡ÊTOLAC¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¡£¶¹¤¤»ºÆ»¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤·¤ÆºÙ¤«¤¤¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¹´üÀï¤Ë¤Ê¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¿Ô¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡Ö²¿¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥ß¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Þ¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½õ»º»Õ¤µ¤ó¥Á¡¼¥à¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£²ó¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï1987Ç¯3·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2017Ç¯6·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£18Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢20Ç¯12·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ
´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø
¤¤¤Ä¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆü¡¢Âè»°»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤Î²ÈÂ²5¿ÍÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Êì»Ò¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¹¡£Âè°ì»Ò¤ÏÊ¬ÊÚ½êÍ×»þ´Ö53»þ´Ö¤ÎËö¤Ë¶ÛµÞÄë²¦ÀÚ³«¡£
ÂèÆó»Ò¤Ï14»þ´Ö¡ÊTOLAC¡Ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤â22»þ´Ö¡ÊTOLAC¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¡£¶¹¤¤»ºÆ»¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤·¤ÆºÙ¤«¤¤¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ä¹´üÀï¤Ë¤Ê¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¿Ô¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡Ö²¿¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥ß¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Þ¤Ç°®¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½õ»º»Õ¤µ¤ó¥Á¡¼¥à¡£
³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£²ó¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Instagram¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤Ë²¿ÅÙ¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤ÊÌ¿¤¬¤ªÊ¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Æü¤«¤éÉÔ°Â¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÌ¿¤ò·Ò¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Þ¤º¤Ï¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
3¿Í°é»ù¤â»ä¤é¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸ø»ä¶¦¤Ë²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
