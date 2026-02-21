¥Ü¥ë¥·¥¢MG»Ø´ø´±¡¢Á°Àá¤Ë¼ºÅÀ´ØÍ¿¤Î¹â°æ¹¬Âç¤òÍÊ¸î¡Ö¥ß¥¹¤È¤½¤Î¸å¤Î°ì¤Ä¤ò½ü¤±¤Ð¡Ä¡×
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤òÎ¨¤¤¤ë¥ª¥¤¥²¥ó¡¦¥Ý¥é¥ó¥¹¥´ÆÆÄ¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¤Î¥ß¥¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£20Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLiga Insider¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹â°æ¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë²ÃÆþ¡£14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè22Àá¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¤Ç²ÃÆþ¸å2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹â°æ¤Ï75Ê¬¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÂ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢½èÍý¤Ë¼ºÇÔ¡£¸åÊý¤Ë°ï¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¢¥ó¥¹¥¬¡¼¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ¤ËÃ¥¤ï¤ì¡¢·èÄêÅª¤Ê3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Î77Ê¬¤Ë¤â¥¯¥Ê¥¦¥Õ¤ËÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢GK¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ë¥³¥é¥¹¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡£·ë¶É¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï0¡Ý3¤Î´°ÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï6»î¹çÌ¤¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥é¥ó¥¹¥´ÆÆÄ¤Ï22Æü¤ÎÂè23Àá¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢Á°Àá¤Î¹â°æ¤Î¥ß¥¹¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¼ºÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ß¥¹¤¬Áª¼ê¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¡Ê¼ºÅÀ¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¡Ë¥ß¥¹¤È¤½¤Î¸å¤Î°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¹¬Âç¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¡×¤È¹â°æ¤òÍÊ¸î¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë°Ö¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÈ¿±þ¤Ï¿Í´Ö¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¡¢º£½µ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¹â°æ¤¬¡ÈºÃÀÞ¡É¤ò¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯¡×¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£ÅÙ¤Ï¥ß¥¹¤Ê¤·¤Ç¤Í¡×¤È¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¹â°æ¤é¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¼éÈ÷¿Ø¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½FWÎëÌÚÍ£¿Í¤é¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Î¹¶·â¿Ø¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»î¹ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö22Æü¤Î23»þ30Ê¬¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
