¡¡2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È2ÂÎ¤¬21Æü¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ë°ÜÀß¤µ¤ì¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£±àÆâ¤Ë¤Ï1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÅã¡×¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¤Ä¤ÎËüÇî¤Î¡Ö´é¡×¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡2ÂÎ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹â¤µÌó4¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÀµºÂ¤·¤¿»ÑÀª¤ÎÁü¤ÏÂÀÍÛ¤ÎÅã¤Î¤½¤Ð¤Ë¡¢¼ê¤ò¹¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤ÎÁü¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¥Ð¥é±à¡×¶á¤¯¤Ë5·îËö¤Þ¤ÇÀßÃÖ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÌó3¥«·î¤´¤È¤Ë¡¢¸øÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÉÜÆâ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ê¤É¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£