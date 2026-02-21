¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¡×¤¢¤¹ÊüÁ÷¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù±é·Ý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¥Ð¥ó¥É¡¡¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡ÖÀäÂÐÏ¿²è°Æ·ï¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¡Ê¸å5¡§30¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬21Æü¡¢¹¹¿·¤·¡¢¤¢¤¹¤Î3000²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÊüÁ÷²ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤ò¹ðÃÎ¡£¥Í¥Ã¥È¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¡×¡ÖÀäÂÐÏ¿²è°Æ·ï¡×¥Í¥Ã¥È¾×·â¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¥Ð¥ó¥É
¡¡±é·Ý¥³¡¼¥Ê¡¼½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦THE ALFEE¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾ÐÅÀ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤ÖTHE ALFEE¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¡¢ºäºê¹¬Ç·½õ¡¢ºù°æ¸¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡THE ALFEE¤Ï¡¢1974Ç¯8·î25Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²Æ¤·¤°¤ì¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£83Ç¯9·î¡¢16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥á¥ê¡¼¥¢¥ó¡×¤¬¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤ÎTOP10Æþ¤ê¤òµÏ¿¡£2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿25Ç¯7·î30Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHEART OF RAINBOW¡×¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë59ºîÏ¢Â³¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤òÃ£À®¡£ÀºÎÏÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÀäÂÐÏ¿²è°Æ·ï¡×¡Ö²Î¤¦¤Î¤«Ì¡ÃÌ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¸ý·ö²Þ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖALFEE¤Î¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤ÎÃÂÀ¸¡ª¡×¡ÖTHE ALFEE½Ð±é¤Ï¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Î°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ãÏÂ´¶¤À¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
