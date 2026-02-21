²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ü¡¼¥É¤Ëµ¤·¤¿¡ÖÃËÁ°¡×¤ËÈ¿¶Á¡Öµð¿Í»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡ª¡×¹çÎ®Æü¤Î¸½ÃÏ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÈ¯¸À
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢¿·µ¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡³ÆµåÃÄ¤Ï¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë»ñÎÁ¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¤òÀß¤±¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¥Ü¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡¢²¬ËÜ¤Î¥Ü¡¼¥É¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ÎÍó¤Ë¤Ï¡ÖÃËÁ°¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£¤µ¤é¤Ë½Ð¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö£Î£Á£Ò£Á¡×¤È¸Î¶¿¤Î¸©Ì¾¤Þ¤Çµ¤¹ÃúÇ«¤Ö¤ê¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¹ÅÇÉ¤Ç¤Þ¤¸¤á¤ÊÃËÁ°¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÃËÁ°¤È½ñ¤¤¤Æ£Ê£ï£è£î£î£ù¡¡£Ä£å£ð£ð¤ÈÆÉ¤à¡×¡Öµð¿Í»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Ç°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¡ª¡×¡Ö¤¤Ã¤ÈÀîºêµé¤ÎÌ¾¸À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£