¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó»Ø´ø´±¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌµ¿ÏÇ¤Ø¤Î¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤òÈãÈ½¡ÖÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¡×
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥ô¥¡¥ó¥µ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤¬¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌµ¿ÏÇÌäÂê¤Ç¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£20Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«ÂÐ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»ö°Æ¤¬Âç¤¤ÊÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬1¡Ý0¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¸«¤»¤¿¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯Ã¼¤ÇÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¤¬¸ý¸µ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬Âç¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¡¢¼ç¿³¤Î²¼¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ç»î¹ç¤ÏÌó10Ê¬´ÖÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢UEFA¡Ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤¬Ä´ºº¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¼«¿È¤Ï¤³¤Îµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Ë¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÌµÎé¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÅÁÀâÅª¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¸µ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¨¥¦¥¼¥Ó¥ª»á¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤ÏÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢¡Ö»î¹ç¸å¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¹ÔÆ°¤òìÊ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î¸ÄÀ¤ò¹¶·â¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ö1960Ç¯Âå¤Î¹õ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡Èà¡Ê¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¥¨¥¦¥¼¥Ó¥ª¤È¶¦¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Î»î¹ç¤ËÁ´¤ÆÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤ª¤½¤é¤¯Åö»þ¡¢Èà¤é¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤ÎÁªÂò»è¤ÏÄÀÌÛ¤ò¼é¤ê¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¿Í¡¹¤Ë¡ØÈà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë10ÇÜ¤âÍ¥¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬¥¨¥¦¥¼¥Ó¥ª¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤¬¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¥Ë¡¼¥¹¥é¥¤¥É¤òÈäÏª¤·¤¿»þ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à·è¾¡¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿»þ¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ç¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë¿³È½¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿³È½¤¬ÊÝ¸î¤Î¤â¤Èµ¢¹ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×
¡Ö¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤È»Å»ö¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤¿¿Í¤ò100¿ÍÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥¸¥ç¥¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤¯¸À¤¦¿Í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¥Á¡¼¥à¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µÁª¼êÁ´°÷¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹¥°ÕÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡£Èà¤ò¿Í¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤¬Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤¿¡×
¡¡17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Î¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«ÂÐ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»ö°Æ¤¬Âç¤¤ÊÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬1¡Ý0¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¸å¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¸«¤»¤¿¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯Ã¼¤ÇÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Ë¤¬¸ý¸µ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬Âç¤¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¡¢¼ç¿³¤Î²¼¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¿Í¼ïº¹ÊÌÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤Ç»î¹ç¤ÏÌó10Ê¬´ÖÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥Ë´ÆÆÄ¤ÏÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢¡Ö»î¹ç¸å¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤³¤È¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¹ÔÆ°¤òìÊ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î¸ÄÀ¤ò¹¶·â¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ö1960Ç¯Âå¤Î¹õ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡Èà¡Ê¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¥¨¥¦¥¼¥Ó¥ª¤È¶¦¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Î»î¹ç¤ËÁ´¤ÆÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤ª¤½¤é¤¯Åö»þ¡¢Èà¤é¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Í£°ì¤ÎÁªÂò»è¤ÏÄÀÌÛ¤ò¼é¤ê¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤Ë¿Í¡¹¤Ë¡ØÈà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë10ÇÜ¤âÍ¥¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬¥¨¥¦¥¼¥Ó¥ª¤Î¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤¬¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¥Ë¡¼¥¹¥é¥¤¥É¤òÈäÏª¤·¤¿»þ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à·è¾¡¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿»þ¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ç¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë¿³È½¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿³È½¤¬ÊÝ¸î¤Î¤â¤Èµ¢¹ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×
¡Ö¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¤È»Å»ö¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤¿¿Í¤ò100¿ÍÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥¸¥ç¥¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤¯¸À¤¦¿Í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¥Á¡¼¥à¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µÁª¼êÁ´°÷¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë¹¥°ÕÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡£Èà¤ò¿Í¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤¬Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï´Ö°ã¤¤¤òÈÈ¤·¤¿¡×