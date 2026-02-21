¡ÖÄÌ¶ÐÄê´ü¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯Ì¼¡£ÄÌ¶Ð°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡©
ÄÌ¶ÐÄê´ü¤ËÍÑÅÓ¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤
·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢ÄÌ¶ÐÄê´ü¤ò»È¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê»äÍÑ¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸òÄÌ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÙ¤«¤Êµ¬Äê¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢ÍÑÅÓ¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤ÐJRÅìÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤ÎÍøÍÑÍÑÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄê¤á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºåµÞÅÅÅ´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÜÅª¤Ê¤É¤ËÀ©¸Â¤Ê¤¯¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤ÇÌ¼¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÄê´ü·ô¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Äê´ü·ô¤Ç¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ªÄÌ³ØÄê´ü¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÄÌ³Ø¡¦ÄÌ½êÌÜÅª¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÄê´ü·ô¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ²ÄÈÝ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Îµ¬Äê¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÄÌ¶ÐÄê´ü¤ÎÍøÍÑ¤ÇÉÔÀµ¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹
¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¶ÐÄê´ü¤ÎÉÔÀµÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥±ー¥¹¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¥±ー¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¾¿Í¤ËÄê´ü¤òÂß¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤»¤ë¥±ー¥¹
ÄÌ¶ÐÄê´ü¤Ë¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐJRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Äê´ü¾è¼Ö·ô¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¿Í°Ê³°¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾¸Å²°Å´Æ»¤â¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÄê´ü¾è¼Ö·ô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¾è¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¶Ø»ß»ö¹à¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¶ÐÄê´ü¤ËµÌ¾¤µ¤ì¤¿¿Í°Ê³°¡¢¤Ä¤Þ¤êÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤¢¤ì»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ì¿Æ¤Ç¤¢¤ìÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ì¡¢Âè»°¼Ô¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
²¾¤ËÂè»°¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸òÄÌ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÍèÆÀ¤é¤ì¤¿¾è¼ÖÄÂ¤Ë¤è¤ëÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ»¼º¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔÀµÍøÍÑ¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÞ¤êÊÖ¤·¾è¼Ö¤ò¤¹¤ë¥±ー¥¹
JRÅìÆüËÜ¤ÎÎ¹µÒ±Ä¶Èµ¬Â§¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¸¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·¸°÷¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¡¢Äê´ü¾è¼Ö·ô¤Î·ôÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¶è´Ö³°¤Î¶è´Ö¤ò¾è¼Ö¤·¤¿¤È¤Ëô¤ÏÂè161¾ò¤Îµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¾è¼Ö¤·¤¿¤È¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Äê´ü·ô¤¬Äê¤á¤ë¶è´Ö°Ê³°¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¾è¼Ö¤â¶Ø»ß¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Äê´ü·ô¤¬B±Ø¤«¤éC±Ø¤Î¶è´Ö¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£B±Ø¤«¤é¤À¤Èº®»¨¤ÇºÂÀÊ¤ËºÂ¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ¤È¤ÏµÕ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆA±Ø¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢¤½¤³¤«¤éU¥¿ー¥ó¤·¤ÆC±Ø¤Þ¤Ç¾è¼Ö¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Äê´ü·ô¤¬¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤A～B±Ø¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ï¡¢ÉÔÀµ¾è¼Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÔÀµ¾è¼Ö¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
ÉÔÀµ¾è¼Ö¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Âç¤¤Ê·ÐºÑÅªÂ»¼º¤ò¼õ¤±¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐJRÅìÆüËÜ¤Î¡ÖÎ¹µÒ±Ä¶Èµ¬Â§Âè168¾ò¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÔÀµ¾è¼Ö¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÄê´ü·ô¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´ü·ô¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬Ä¹¤±¤ì¤ÐÄ¹¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÂ»¼º³Û¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âè265¾ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äê´ü·ô¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÉáÄÌÎ¹µÒ±¿ÄÂ¤È¤½¤Î2ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë³Û¤ÎÁý±¿ÄÂ¤È¤ò¼ý¼õ¡×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÄÌ¾ï¤Î3ÇÜ¤ÎÎÁ¶â¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ì¹ç¤Ë¤è¤ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ÎºÙ¤«¤ÊÆâÍÆ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äê´ü·ô¤Î¸úÎÏ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤éÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¤·¤¿Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔÀµÍøÍÑ¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¡¢¤Þ¤¿¶è´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤Î³Û¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¶ÐÄê´ü¤ÏÄÌ¶Ð°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½
ÄÌ¶ÐÄê´ü¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í·¤Ó¤ä¤½¤ÎÂ¾»äÍÑ¤Î¤¿¤á¤ËÄê´ü·ô¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Äê´ü·ô¤¬¥«¥Ðー¤¹¤ë¶è´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Äê´ü·ô¤òÂè»°¼Ô¤ËÂß¤·½Ð¤·¤¿¤ê¶è´Ö³°¤ò¾è¼Ö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÉÔÀµ¾è¼Ö¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£È¯³Ð¤¹¤ì¤ÐÄê´ü·ô¤òË×¼ý¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³äÁýÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
