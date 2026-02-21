¡Ø¤½¤ÎÇ¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ù½Ð±éÇÐÍ¥¡¢·ëº§¼°ÅöÆü¤Ë±ä´ü¤òÈ¯É½¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê¾õ¶·¤ÈÎ¾²È¤Î»ö¾ð¡×
ÇÐÍ¥¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¯¥ì¡Ê¥Á¥ç¡¦¥Ü¥ó¥Í¡Ë¤¬¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿·ëº§¼°¤òÆÍÇ¡±ä´ü¤·¤¿¡£
2·î21Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êBH¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂ¦¤Ï¡¢¡ÖËÜÆüÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¯¥ì¤Î·ëº§¼°¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¾õ¶·¤ÈÎ¾²È¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¼¹¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Öµó¼°ÆüÄø¤Ï²þ¤á¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¡Û¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¯¥ì¡¢·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë
µî¤ë2021Ç¯¡¢¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¯¥ì¤Ï°ìÈÌ¿Í¤ÎºÊ¤Èº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬»º¤Þ¤ì¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Èà¤Ï¡¢Åö½éÌ¼¤Î1ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é²Ú¿¤¤ÎÅµ¤òµó¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Èà¤ÏºÇ¶á¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖZzanbro¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÎÉ¤¤Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì²ÈÂ²°¦¤ò¼¨¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢µó¼°ÅöÆü¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿±ä´ü¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢2010Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢±Ç²è¡Ø¥»¥·¥Ü¥ó¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¡Ù¡Ø¤½¤ÎÇ¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ù¤Ê¤É¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ç¡¦¥Ü¥¯¥ì¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËSBS¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥àÉôÄ¹¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÇÉüµ¢¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£