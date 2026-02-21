Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

»°½Å¸©Ä»±©»Ô¤Î²­¹ç¤Ç20Æü¡¢²ßÊªÁ¥¤ÈÄà¤êÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤·12¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢²ßÊªÁ¥¤Î¹Ò³¤»Î¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

20Æü¤ËÄ»±©»Ô¹ñºêÄ®²­¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ßÊªÁ¥¡Ö¿·À¸´Ý¡×¤ÈÄà¤êÁ¥¤Î¡Ö¸ùÀ®´Ý¡×¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï21ÆüÄ«¤«¤é²ßÊªÁ¥¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¸ùÀ®´Ý¤Î¾èµÒ¤Ç¾¾ºå»Ô¤Ë½»¤àÃ«¸ý¹¬µÈ¤µ¤ó¤ÈÃæÀî¸µ¹°¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¡¢Á¥Ä¹¤ò´Þ¤à10¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¡¢²ßÊªÁ¥¤òÁàÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóÅù¹Ò³¤»Î¡¦¿ùËÜÇÈ²»ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤ò¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ËÃ´ÅöÄ´ºº´±4¿Í¤òÇÉ¸¯¤·»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£