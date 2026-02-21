ÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÈÂ¼¾å½¡Î´¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç½éÂÐÀï¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¤â¡Ä2ÂÇÅÀ¡õËÜÎÝÂÇ¤È¡È»ø¡É¤¬ÌöÆ°
¡þMLB¥ª¡¼¥×¥óÀï ¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ 8-1 ¥«¥Ö¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö21Æü)
MLB¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥«¥Ö¥¹¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤ÈÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬ÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¡£Â¼¾åÁª¼ê¤¬»ö¸Î½ÂÂÚ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»î¹ç³«»Ï10Ê¬Á°¤Ë¤ä¤Ã¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ØÅÐ¾ì¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¡¢¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Ë¤â´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»î¹ç½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÇ°¤Ê¥¢¥Ã¥×¤â¤Ç¤¤º¡Ö¾¯¤·¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Â¼¾åÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö4ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ï1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç·Þ¤¨¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÈÆÀÅÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï¾¯¤·¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ½¦¤¤¾å¤²¥«¥Ð¡¼¡£6²óÉ½¤Î¹¶·â¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂ¼¾åÁª¼ê¤ÎÁ°¤Ç°µ´¬¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÁª¼ê¡£¡Ö3ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢2¥¢¥¦¥ÈÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¡¢Äã¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¤È¤é¤¨¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ø¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç1ÅÙ¤·¤«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¡£Â¼¾åÁª¼ê¤ÎÊü¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬ÂÀÍÛ¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¸«¼º¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ö(Â¼¾åÁª¼ê¤Ë)¤¢¤½¤³¤ËÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë¤ÏÂ¼¾åÁª¼ê¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÎëÌÚÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÃÙ¹ï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½éÆü¤«¤é¤½¤ì¤Ï¥¤¥«¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¹²¤Æ¤º¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÍ¤¬ÆÃ¤Ë¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»°´§²¦¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤ÏÈà¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£