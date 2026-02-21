¡Ö¤¨¡¢¤â¤¦ºÇ½ª²ó¡©¡ªÁá¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ÄÁá¤¹¤®¤ë¡×¥Æ¥ìÄ«¥É¥é¥ÞÆÍÁ³¤ÎºÇ½ª²óÍ½¹ð¤Ë£Ó£Î£Ó¾åÈá¤·¤ß¹¤¬¤ë¡ÖÁá¤¹¤®µã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤ä¤À¡ª¡ª¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¶âÍË¡¢¸å£±£±¡¦£±£µ¡ËÂè£·ÏÃ¤¬£²£°Æü¡¢ÊüÁ÷¡£¼¡²ó£²£·ÆüÊüÁ÷¤¬ºÇ½ª²ó¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¤¨¡¢ÃµÄå¤µ¤ó¤â¤¦ºÇ½ª²ó¡ª¡©Áá¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖºÇ½ª²óÁá¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤Æ¡×¡Ö»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª²ó¡ÊÂè£¸ÏÃ¡Ë¤ÎÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢ÍÎÊå¡Ê¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ë¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤¦¡£¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò»î¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¡¢¤³¤Î³¹¤ÇÃµÄå¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÎÊå¤ÎÊì¡¦À¥·ÃÈþ¡Ê¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¡Ë¤âÆÍÁ³µ¢¹ñ¤·¡¢ÍÎÊå¤Èµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡Ý¡Ý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¤ÎºÇ½ª²ó¹ðÃÎ¤Ë¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ½ª²ó¤ä¤À¡ª¡ª¡ª¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¡ª¡ª¡×¡ÖÍè½µºÇ½ª²ó¤«¤è¡£»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Æ¤Ã¤¤ê£±¥¯¡¼¥ë¤ä¤ë¤«¤È¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«Íè½µºÇ½ª²ó¤À¤Ê¤ó¤Æ¡ÄÁá¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼¡¤ÇºÇ½ª²ó¤Ê¤ÎÈá¤·¤¹¤®¤ë¤è¡¼¡¼¡¼¡×¡ÖÍè½µºÇ½ª²ó¡©¡ªÁá¤¹¤®µã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¼¡²óºÇ½ª²ó¤ÇÈá¤·¤ß¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£