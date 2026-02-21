¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¢¼«Âð¤Î¤·¤À¤ìÇß¤¬Ëþ³«¤Ë¡¡½Õ¤á¤¤¤Æ¤¤¿¡ÈÄí¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸«»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¤¹¤Í¤¨¡Á¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê72¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö#¤ª²È¤Î¤ªÄí¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢½Õ¤á¤¤¤Æ¤¤¿¼«Âð¤ÎÄí¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸«»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¤¹¤Í¤¨¡Á¡×¤·¤À¤ìÇß¤¬Ëþ³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®ÎÓ¹¬»Ò¤Î¼«ÂðÄí
¡¡¾®ÎÓ¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤Î»Þ¿â¤ìÇß¤¬Ëþ³«¤Ç¤¹¡×¡Ö½Õ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ëþ³«¤Î¤·¤À¤ìÇß¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Äí¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁðÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¸«»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤Ç¤¹¤Í¤¨¡Á¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
