¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¤Î°¦ÇÏ¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ï¢¾¡Æ¨¤¹¤â¡ÖÂçÌÙ¤±¡×¤È¾åµ¡·ù¡¡£Ø¤ËÆ°²èÅê¹Æ
¡¡¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¦¹â¿Ü¹îÌï»á¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Æ£¸¶¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢Åìµþ£²£Ò¡Ê¥À¡¼¥È£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë½ÐÁö¤·¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤Î¿·ÇÏÀï°ÊÍè¡¢£µ¥«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±ÇÏ¡£Æ»Ãæ¤Ï¹¥°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢¼ê±þ¤¨¤â¤è¤µ¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¾å¤¬¤ê£³£¶ÉÃ£·¤ÎËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¾¡¤ÁÇÏ¤Ë£²ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£±Ê¬£²£µÉÃ£¶¤ÎÁöÇË¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢µ×¡¹¤Î¼ÂÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¾å¡¹¤Î»þ·×¤Ç¡¢¼¡Áö¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹â¿Ü»á¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹£²Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤µ¤¨¤ËÇã¤Ã¤¿£²Ï¢Ê£¤¬Æþ¤Ã¤ÆÂçÌÙ¤±¡£Åìµþ¶¥ÇÏ¾ìÇÏ¼çÀÊ¤Ê¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î£±Ëü±ß»¥¤ò±¦¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¾åµ¡·ù¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÇÏÏ¢ÅªÃæ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¸«»ö¤Ç¤¹♥¡×¡ÖÀèÀ¸¾¡¤Á¤Þ¤¯¤ê¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö»¥Â«¤Ê¤¦¡×¡Ö¤ª»¥¤¬Éñ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÀèÀ¸¡¢¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤À¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬À¤³¦¤Î¹â¿Ü¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£