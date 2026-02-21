¥ê¥¢¥ëÄ»½Ãµº²è¡ª ÆóÂÊâ¹Ô¤¹¤ë¥¦¥µ¥®¤µ¤ó¡Ä¡©¡©¡© ¿¼Ìë2»þ¡¢»û¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ï¤È¤é¤¨¤¿¡ª
ÆóÂ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¦¥µ¥®¤Î»Ñ¤¬SNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¼Ìë2»þ¡¢»û¤Î¶Æâ¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÖÆóÂÊâ¹Ô¡×¤Î¥¦¥µ¥®
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¿¼Ìë2»þ¤Ë¡Ä¤ª»û¤Î¶Æâ¤Ë¥¦¥µ¥®¤¬Íè¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥¦¥µ¥®¤µ¤ó¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡Ä (²èÁü¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é) ²¿¤ÇÆóÂÊâ¹Ôwww¡×
¤È¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÅìËÌÃÏÊý¤Î»û±¡¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î"»ûÊë¤é¤·¤Î¥Þ¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£"¤µ¤ó¡Ê@Buddhist_marie¡Ë¡£
¥¦¥µ¥®¤È¸À¤¨¤ÐÂÎ¤ò´Ý¤á¤¿È¢ºÂ¤ê¡¢¹áÈ¢ºÂ¤ê¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤ºÂ¤êÊý¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¡¢¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇØ¤ò¸þ¤±Î©¤Á¿Ô¤¯¤¹¥¦¥µ¥®¡Ä¡£¤Ê¤ó¤À¤«¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤Þ¤º¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¥Þ¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤ª»û¼þÊÕ¤Î´Ä¶¤Ï¡©
¥Þ¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¡§ÅÄ¼Ë¤Î¤ª»û¤Ç¤¹¤Î¤ÇËèÈÕ¥¿¥Ì¥¡¢¥¥Ä¥Í¤Ï¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤Ï¥Ï¥¯¥Ó¥·¥ó¡¢¥¢¥Ê¥°¥Þ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥µ¥®¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ã¤¯¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¥¦¥µ¥®¤Î¤½¤Î¸å¤Ï¡©
¥Þ¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¡§¥¦¥µ¥®¤Ï¿¼Ìë2»þ¤Á¤ç¤¦¤É¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÆ²Á°¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢30ÉÃ¤¸¤Ã¤È¤¢¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤ÎÍ×¤Ë¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó°Ç¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¤ò¡£
¥Þ¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¡§³§¤µ¤ó¤â¶Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÄ»½Ãµº²è¡Ä¡©¡©¡©¡×¤¬ÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£¹ø¤«¤éÂ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÈùÌ¯¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡Ä¡£ÀÎ¤ÎÊý¤â¤³¤Î¸÷·Ê¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÞÏÀ¸÷·Ê¤òÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ºî¼Ô¤ÎÊý¤Ï´Ñ»¡ÎÏ¤¬À¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÎí²¼¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³¿¤µ¤ó¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½Ð¤Æ¤ÏÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¡§¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î´¶ÁÛ¤¬ÂçÂÎ¡ÖÄ»½Ãµº²èÇÉ¡×¤È¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥ÈÇÉ¡×¡Öµ´Åô¤ÎÎäÅ°¤Î³©»Ò¤Á¤ã¤óÇÉ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¿§¡¹»×¤¦¤È¤³¤í¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡£¤¢¤È¥¦¥µ¥®¤ò»ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¦¤¿¤Ã¤Á¡×¤È¤¤¤¦Î©¤Á¾å¤¬¤ë»ÅÁð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù²üÃæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é
¡Ö¥Ü¡¼¥Ñ¥ë¥Ð¥Ë¡¼¤Ê¤Î¤À¡ª¡ª¡ª ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Ò¥Ã¥È¤ËÃí°Õ¤Ê¤Î¤À¡ª¡×
¡ÖÌî¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¥«¥¤¥¦¥µ¥®¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ä¤éÎ©¤Ã¤Á¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤¹¤ï¤è¡£3Êâ¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿(°ÕÌõ)¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö½ê°âÅÆ»ô¤¤¤µ¤óÃ£¤«¤é¤¦¤¿¤Ã¤Á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ©¤ÁÊý¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÆ¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Å¡£¸å¤íÂ¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢·Ù²ü¤·¤Æ¤ë»þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦Î©¤ÁÊý¤·¤Þ¤¹¤è¡£¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥¦¥µ¥®¤¬Î©¤Ä»Ñ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë