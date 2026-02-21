60Âå¤ÇÃùÃß3000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È3¤Ä
Ï·¸å¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¤Ï3000Ëü±ß¡©Ï·¸å¤ËÈ÷¤¨¤ÆÃù¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÍÂÃù¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢3000Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãù¶â¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ä»×¤¦¤è¤¦¤ËÃù¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¹â³Û¤Ê¶â³Û¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â60Âå¤ÏË¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢60Âå¤Þ¤Ç¤Ë3000Ëü±ßÃù¤á¤ë¤è¤¦¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë3000Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÈÂà¿¦¶â¤Î»È¤¤Æ»¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤Þ¤º¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Ï·¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
60Âå¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î·ëº§»ñ¶â¤Î±ç½õ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½»¤ßÂØ¤¨¡Ê»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþ½ê´Þ¤à¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¡¢Î¹¹ÔÈñÍÑ¡¢Â¹¤Ø¤Î±ç½õ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âà¿¦¶â¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤«¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âà¿¦¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢3000Ëü±ß¤òÃù¤á¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¡¢²ÃÂ®¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤òÃùÃß¤Ë²ó¤»¤ÐÍÂÃù¶â³Û¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢È¿Æ°¤Ç»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤Çµ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÂà¿¦¶â¤¬1500Ëü±ß¤Ê¤é¡¢2/3¤Î1000Ëü±ß¤ÏÃùÃß¤Ë²ó¤·¡¢»Ä¤ê1/3¤Î500Ëü±ß¤Ï¼«Í³¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»ÅÊ¬¤±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Âà¿¦¶â¤ò1/3°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤À¤ó»È¤¦¸ýºÂ¤È¤ÏÊ¬¤±¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Ê¤É¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤Æ»È¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¹©É×¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä³Æ¼ï¥í¡¼¥ó¤Ï´°ºÑ¤¹¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤ëÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤â½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Â³¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¶µ°é¥í¡¼¥ó¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤é°ìµ¤¤Ë´°ºÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤Ç¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤Ç´°ºÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¼ê¸µ¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤»Ä¤»¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¯¤éÊÖºÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Ç¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âà¿¦¶â¤ÎÁ´³Û¤ò»È¤Ã¤Æ¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Íè¤ë¤Ù¤¾Íè¤Ø¤ÎÃß¤¨¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢Ëü°ì¤Î¤È¤¤ä¹âÅÙ¾ã³²¤ò´µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡ÊÃÄ¿®¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥í¡¼¥ó¤¬´°ºÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£60Âå°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´°ºÑ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÆÀºö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤¡¢¤É¤Î¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤¯¤éÊÖºÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Ç¤Î¼ýÆþ¤ÈÂà¿¦¶â¤È¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÔÍ×¤ÊÉÔÆ°»º¤äºâ»º¤ò½èÊ¬¤¹¤ëÉÔÍ×¤ÊÉÔÆ°»º¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤é¡¢ÉÔÆ°»º¤äºâ»º¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë½èÊ¬¤ò¤·¤Æ¸½¶â²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£ÀèÁÄÂå¡¹¤ÎÅÚÃÏ¤À¤«¤é¼êÊü¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ã¯¤â½»¤à¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²È²°¤äÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤äÊä½¤Èñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¤¬¤«¤µ¤à¤Ð¤«¤ê¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥ê¥¾¡¼¥È²ñ°÷¸¢¤ä¥´¥ë¥Õ²ñ°÷¸¢¤Ê¤É¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë½èÊ¬¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ØÆþ»þ¤Î¶â³Û¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ»¤ò¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÇ¯²ñÈñ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë60Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¹©É×¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¹üÆ¡ÉÊ¤ä¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ê¤É¤â½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÉÊÊª¤Ï¡¢ÁêÂ³»þ¤Ç¤Ïºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¸½¶â²½¤Ç¤¤ë¤«¤âµ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£Í×¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤Æ¡¢Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤³¤Ë·Ç¤²¤¿¤â¤Î¤Ï°ìÎã¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢60Âå¤È¤¤¤¦Ç¯Âå¤Ï¡¢Íè¤ë¤Ù¤Ï·¸å¤ØÈ÷¤¨¤ëºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤È¶¦¤Ë¡¢½ª³è¤ËÈ÷¤¨¤ÆÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)