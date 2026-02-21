¹ñÏ¢Ãæ¹ñÂåÉ½ ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÆþ¿¢³èÆ°¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÎÎÅÚ¿¯¿©¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±
¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤¬2·î18Æü¤Ë³«¤¤¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¾ðÀª¤ò½ä¤ë²ñ¹ç¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¹ñÏ¢¾ïÃóÂåÉ½¤ÎÐüÁïÂç»È¤¬È¯¸À¤·¡¢¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¶¯¤¤À¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢Æþ¿¢³èÆ°¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÎÎÅÚ¤Î¿¯¿©¤òÄä»ß¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤ÎÅý¼£´ðÈ×¤òÂ»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÐüÂç»È¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤¬º£Æü¤Þ¤ÇÄ¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ëº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï¡ØÆó¹ñ²È²ò·è°Æ¡Ù¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤¬ÆÈÎ©¹ñ²È¤ò¼ùÎ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ÏºÆ¤Ó½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿ÍÌ±¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¡¢ÃæÅì¤ÎÊ¿ÏÂ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÉé¤¦»ÑÀª¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¸øÊ¿À¤ÈÀµµÁÀ¤ò·ø»ý¤·¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿ÍÌ±¤¬Ì±Â²¤È¤·¤Æ¤ÎÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀµµÁ¤Î»ö¶È¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¶¦¤ËÅØÎÏ¤·¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÁ´ÌÌÅª¤«¤Ä¹±µ×Åª¤ÊÄäÀï¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¿ÍÆ»´íµ¡¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¡¢¡ØÆó¹ñ²È²ò·è°Æ¡Ù¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ç¸øÀµ¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤Ê²ò·è¤òÁá´ü¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë