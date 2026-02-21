2026Ç¯Ì¤¾¡Íø¤Ç¹ß³Ê´íµ¡¤â¡Ä¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¿·´ÆÆÄ¤Ï¼«¿®Âç¡£»ÄÎ±¤Î¡È³ÎÎ¨¡É¤Ï¡Ö100¡ó¡×¡ÖÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡Ä¾¶á¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°£¸ÀïÌ¤¾¡Íø¡¢¹ß³Ê·÷¤Þ¤Ç¾¡ÅÀ£µº¹¤Î16°Ì¡£ÀäÉÔÄ´¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï»Ä¤ê12»î¹ç¤Ç¹ß³Ê¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶¯µ¤¤À¡£
¡¡²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢º£·î14Æü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥É¡¼¥ë´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï22Æü¡¢¿·ÂÎÀ©½é¿Ø¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢47ºÐ¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ï20Æü¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ¯¤¯¤¿¤á¤ËÍè¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤¦³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤à¤Î¤ÏºÇ½é¤Î½Ö´Ö¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤À¡£Àµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¦¥Á¡¼¥à¡¢½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Î´ðËÜ¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¡¢Áö¤ëµÓÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£ÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡Íèµ¨¤âÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¨¤ë¤«¡£»ÄÎ±¤Î¼«¿®¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥È¥¥¥É¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö100¡ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎºÇ½é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤Ï¶ì¤·¤ß¡¢Àï¤¤¡¢Áö¤ê¡¢Àµ¤·¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¾ï¤Ë¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡¥Ó¥Ã¥°£¶¤Î£±¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ëÌ¾Ìç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ£±ÅÙ¤â¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¼ó°Ì¤Î½ÉÅ¨¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥¿¥Õ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Î½øÈ×¤Þ¤Ç¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤òÎ¨¤¤¤¿¥È¥¥¥É¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤«¡£¡Ö100¡ó¡×»ÄÎ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
