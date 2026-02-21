¡ÚRIZIN¡ÛÇë¸¶µþÊ¿¡ÈÂÐÀ¤³¦¡É¤Ø³Ð¸ç¤ÎºÆµ¯¡Ö¼«Ê¬¤ÎMMA¤ò½Ð¤¹¡×½©¸µ¶¯¿¿¤äËÙ¸ý¶³»Ê¤«¤éÂç¤¤Ê»É·ã¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡4·î12Æü³«ºÅ¤Î¡ØÂçÏÂ³«È¯ presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA¡Ù¡Ê¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥¢¥Ð¥¤¥¸¥ã¡¦¥«¥ì¥ª¡¦¥á¥Ø¥¦¥é¤ÈÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡¢¡È¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡ÉÇë¸¶µþÊ¿¡£ºòÇ¯11·î¤Ë½©¸µ¶¯¿¿¤Ë2¥é¥¦¥ó¥ÉTKOÉé¤±¤·¤Æ¤«¤é¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎRIZIN¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂÐÀ¤³¦¡×¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡ÛÇë¸¶µþÊ¿¡¡½©¸µ¶¯¿¿¤Î³èÌö¤ËËÜ²»¡ÖÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ËÙ¸ý¶³»Ê¤«¤é¤â»É·ã¤ò¼õ¤±ºÆµ¯¤Ø¡ª
¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ç¡Öº£²ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤ÆMMA¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿Çë¸¶¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Âç·ãÆ®¤À¤Ã¤¿Á°Àï¤«¤éº£²ó¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¸½ºß¤Ï½©¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤à¡¢Æ±¤¸¥¸¥à¤ÇÆ±¤¸Ç¯Îð¤ÎÌÁÍ§¡¦¸åÆ£¾æ¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò»î¹ç¤Ç½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÎý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡×
¡½¡½ºòÇ¯9·î¤Î½©¸µ¶¯¿¿Áª¼ê¤È¤Î»î¹ç·èÄê²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢UFC¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥³¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹õ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÇë¸¶¡Ûº£²ó¤Ï¡È¼¿¹õ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊKHI¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤Çë¸¶Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤äYouTube¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²þ¤á¤ÆÁ°²ó¤Î»î¹ç¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤ª»Ç¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÇë¸¶¡ÛÁ°¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢1·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½àÈ÷¤È¤«¤âË»¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤âºÇÄã¸Â¤ÎÎý½¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ç¡¢YA-MANÁª¼ê¤Î·ç¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿»þ¤ËºØÆ£ÍµÁª¼ê¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡Û¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¡£³¤³°¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¸¥àÂåÉ½¤ÎÄ¹Æî¤µ¤ó¤«¤é·ç¾ì¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËRIZIN¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤¬·è¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ßÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ô½µ´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÏÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ä¤Ã¤ÈÂÎ¤¬´·¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇRIZIN¤«¤é¡Öº£²ó¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤ÏÉâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤«¤é3·î¤ÎÍÌÀÂç²ñ¤«4·î¤ÎÊ¡²¬Âç²ñ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ê¡²¬¤Ç¥¢¥Ð¥¤¥¸¥ã¡¦¥«¥ì¥ª¡¦¥á¥Ø¥¦¥éÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é»²Àï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡Û¾ðÊó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Þ¤À»î¹ç¤â¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬TRIBE TOKYO MMA¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢MMA¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤Ï¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤Áê¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°²ó¤ÏÉé¤±¤¿¤Î¤Çº£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï³°¹ñ¿Í¤ò´õË¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡ÛÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¤ÆÃ¯¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬TRIBE¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¸¥à¤ÎÃç´Ö¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¥×¥é¥¹¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò»î¹ç¤Ç½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÎý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£
¢£¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÀï¤ËÄ©¤àÌÁÍ§¡¦¸åÆ£¾æ¼£¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥¸¥à¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡ÛÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£TRIBE¤Ï°ì¤Ä¤Î¥¸¥à¤ÇMMA¤ÎÎý½¬¤ò´°·ë¤Ç¤¤ë¤¤¤¤´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀï¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¶¤êÉý¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂÇ·â¤ÇÅÝ¤¹¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ïº£¤Þ¤Ç½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤«¤é¹¶¤á¤ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ä¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¶ñ¹ç¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
¡½¡½Îý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»î¹ç¤Ç½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÇë¸¶¡Û¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏËÍ¤Î¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¾¡Íø¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¥Ë¥ä¥ê¡Ë¡£
¡½¡½³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²ó¤Î²ñ¾ì¤ÎÊ¡²¬¤Ç»î¹ç¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡Û¤Ï¤¤¡¢ÀÎ¤ÎÃÏ²¼³ÊÆ®µ»»þÂå¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç±ïµ¯¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤·¡¢¶å½£¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´ÈÓ¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤·¡¢¿Í¤âÍ¥¤·¤¤¤·¡£±þ±ç¤ÎÇ®¤â¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¡²¬¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£Âç²ñ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥¸¥à¤Î¸åÆ£¾æ¼£Áª¼ê¤â½Ð¾ì¤·¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²¦¼Ô¥À¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Ð¥Æ¥í¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¿À¸ÍÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÆ±»þ½Ð¾ì¤Ï¡¢Çë¸¶Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡ÚÇë¸¶¡Û¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¾æ¼£¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç°ìÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾æ¼£¤ÈËèÆüÎý½¬¤·¤ÆÈà¤Î¶¯¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Þ¤Ç¤Î2¥ö·î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¥ã¥ó¥×¤ò°ì½ï¤ËÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Á°²ó¤ÏÇë¸¶Áª¼ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï»î¹ç½ç¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇë¸¶¡ÛËÍ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¾æ¼£¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï2·î13Æü¤Ë¼Â»Ü¡Ë¤¬
¡ÚÇë¸¶¡Û¤Ï¤¤¡¢¤³¤Ã¤«¤é»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬2½µ´Ö¸å¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥²¥Ã¥½¥ê¤·¤Æ¸µµ¤¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤Î²áÄø¤òÁ´Éô³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤ë¤³¤È¤ËËèÆü´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¾æ¼£¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ê¡²¬Âç²ñ¤ÎÂè°ìÃÆ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ËÜÀï7¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÆüËÜ¿Ívs.À¤³¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿RIZIN¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Çë¸¶Áª¼ê¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡Û¼«Ê¬¤âÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£²ó¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ç¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤¬»²Àï¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡ÊËàÅè°ìÀ°¤ÈÂÐÀï¡Ë¡£¥Ù¥é¥È¡¼¥ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¿»þ¤«¤é¡ÖÌÌÇò¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤É¤ó¤É¤óRIZIN¤ËÍè¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤â¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤È»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£½©¸µ¶¯¿¿¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½3·î¤ÎÍÌÀÂç²ñ¤Ë¤Ï¸µ¥Ù¥é¥È¡¼¥ë²¦¼Ô¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Þ¤ÇUFC¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹Áª¼ê¤¬½©¸µ¶¯¿¿Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£¡Övs.À¤³¦¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ï·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇë¸¶¡Û¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÏÇ»¤¤¥ä¥Ä¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£³°¹ñ¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬RIZIN¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤À¤±¤É¡¢³ÊÆ®µ»¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼ÂÎÏ¤ÇÀ¸¤»Ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Î¶¯¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤ÎÁê¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÏÃ¯¤È¤Î»î¹ç¤¬¸«¤¿¤¤¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ß¥Ã¥¯¥¹Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë½©¸µÁª¼ê¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÇë¸¶Áª¼ê¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Âç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ë¤âÏ¢Â³»²Àï¤·¤Æ¿·µï¤¹¤°¤ëÁª¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐÀï¤·¤¿Çë¸¶Áª¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡Û¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ï¼«Ê¬¤â²ñ¾ì¤Ë¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤²ñ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤â¡¢²ù¤·¤¤¤È¤«´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢½©¸µÁª¼ê¤¬Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¼¡¤Ï¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È»î¹ç¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¡ÖÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥ÕÁª¼ê¤¬¡¢Ê¡²¬Âç²ñ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇë¸¶¡Û¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Íè¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤·¡¢Ã¯¤¬¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤È¤ä¤ë¤Î¤«¤â¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤âRIZIN¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÀï¤¦°Ê¾å¤Ï¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢Æ±¤¸Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥ÕÁª¼ê¤ÈÄ«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤Î»î¹ç¤â²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡ÛºÇ¸å¤Î¥á¥¤¥ó¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¿¤éµ¢¤ê¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬º®¤à¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¶¯¤¤¡×¤Î°ì¸À¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¶¯¤¤¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤È¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÊ¬¤¬°¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É100¡ó¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤¢¤ÎºÇ¶¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á°²ó¤Ï½©¸µÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤Æ1¤«¤é¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ëÇë¸¶Áª¼ê¤¬¡¢11Ç¯ÌÜ¤ÎRIZIN¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇë¸¶¡Û1¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç²¿²ó¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤¬ºÇ¸å¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òµ¿¤ï¤ºËèÆü¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºòÇ¯Ëö¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´¶¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
¡ÚÇë¸¶¡ÛÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ç¯¤Ï¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£TRIBE¤ËÍè¤Æ¤Þ¤À2Ç¯ÌÜ¤ÇMMA¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ö¤Î¤â2Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï¿¤Ó¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤ÎÀè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡ÖËÙ¸ý¶³»ÊÁª¼ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¦¥ï¥µ¤Î¿¿Áê¤â¡Ä!?
¡½¡½ÀèÆü¤ÏK-1¤ò²ñ¾ì¤Ç´ÑÀï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡ÛK-1¤Ï½é¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¾¾Ã«åºÁª¼ê¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡¢¡Ö»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÊýÌÌ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÄ¹Æî¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡ÖÍ§¤À¤Á¤ÎK-1¤ÎÂåÉ½¤Î¿Í¤«¤é¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Ä¹Æî¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤éÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤êÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¾¾Ã«Áª¼ê¤Î±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½K-1¤Î²ñ¾ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡ÛËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êMMA¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£MMA¤ÏUFC¤òËè²ó¸«¤ë¤·¡¢³¤³°¤ÇÎý½¬¤·¤¿»þ¤Ë°ì½ï¤À¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬½Ð¤Æ¤¿LFA¤È¤«¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½UFC¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿ËÙ¸ý¶³»ÊÁª¼ê¤¬2Ï¢¾¡¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇë¸¶¡Û¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ËÙ¸ýÁª¼ê¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤¢¤ó¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£RIZIN¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏUFC¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À¤³¦¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤·¡¢ËÙ¸ýÁª¼ê¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ÃË¤ÎÃæ¤ÎÃË¤Ç¤¹¤è¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡£35ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ØÂçÏÂ³«È¯ presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA¡Ù
ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê2·î13Æü»þÅÀ¡Ë
¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¡Ê²¦¼Ô¡Ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Ð¥Æ¥í vs.¡ÊÄ©Àï¼Ô¡Ë¸åÆ£¾æ¼£
¡¦¥é¥¤¥Èµé
ËÙ¹¾·½¸ù vs. ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë
¡¦¥Õ¥é¥¤µé
¿ÀÎ¶À¿ vs. ¥¨¥ó¥«¥¸¥à¡¼¥í¡¦¥º¡¼¥ë¡¼
¡¦½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé
ÉÍºê¼ë²Ã vs. ¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¡¦¥¯¥¸¥å¥Æ¥£¥Ê
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé
ËàÅè°ìÀ° vs. ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé
Çë¸¶µþÊ¿ vs. ¥¢¥Ð¥¤¥¸¥ã¡¦¥«¥ì¥ª¡¦¥á¥Ø¥¦¥é
¡¦¥é¥¤¥Èµé
¥Ì¥ë¥Ï¥ó¡¦¥º¥Þ¥¬¥¸¡¼ vs. Å·Ìï
¡¦OPENING FIGHT¡¿¥Õ¥é¥¤µé
È¬¿ÒÂçµ± vs. ²¬ËÜ½Ö
¡¦OPENING FIGHT¡¿¥Ð¥ó¥¿¥àµé
»³ºê¸ÝÂç vs. Í¾¾Êþ¹¸
¡¦OPENING FIGHT¡¿¥é¥¤¥Èµé
ÂçÌÚÎÉÂÀ vs. ¹Ó°æ¶äÆó
¡¦OPENING FIGHT¡¿¥Õ¥é¥¤µé
º£Â¼Î®À± vs. YU-KI
¡Ú»²ÀïÍ½ÄêÁª¼ê¡Û
¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ
¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ç¡Öº£²ó¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤ÆMMA¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿Çë¸¶¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Âç·ãÆ®¤À¤Ã¤¿Á°Àï¤«¤éº£²ó¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¸½ºß¤Ï½©¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤à¡¢Æ±¤¸¥¸¥à¤ÇÆ±¤¸Ç¯Îð¤ÎÌÁÍ§¡¦¸åÆ£¾æ¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò»î¹ç¤Ç½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÎý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡×
¡½¡½ºòÇ¯9·î¤Î½©¸µ¶¯¿¿Áª¼ê¤È¤Î»î¹ç·èÄê²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢UFC¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥³¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹õ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÇë¸¶¡Ûº£²ó¤Ï¡È¼¿¹õ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¥Ñ¥ó¥Ä¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊKHI¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤Çë¸¶Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤äYouTube¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²þ¤á¤ÆÁ°²ó¤Î»î¹ç¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤ª»Ç¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÇë¸¶¡ÛÁ°¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢1·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½àÈ÷¤È¤«¤âË»¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤âºÇÄã¸Â¤ÎÎý½¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ç¡¢YA-MANÁª¼ê¤Î·ç¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿»þ¤ËºØÆ£ÍµÁª¼ê¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡Û¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¡£³¤³°¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥¸¥àÂåÉ½¤ÎÄ¹Æî¤µ¤ó¤«¤é·ç¾ì¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËRIZIN¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤¬·è¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ßÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ô½µ´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤ÆºÇ½é¤ÏÂÎ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤ä¤Ã¤ÈÂÎ¤¬´·¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇRIZIN¤«¤é¡Öº£²ó¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤ÏÉâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÂç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤«¤é3·î¤ÎÍÌÀÂç²ñ¤«4·î¤ÎÊ¡²¬Âç²ñ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ê¡²¬¤Ç¥¢¥Ð¥¤¥¸¥ã¡¦¥«¥ì¥ª¡¦¥á¥Ø¥¦¥éÁª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é»²Àï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡Û¾ðÊó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Þ¤À»î¹ç¤â¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬TRIBE TOKYO MMA¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢MMA¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤Ï¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤Áê¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°²ó¤ÏÉé¤±¤¿¤Î¤Çº£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï³°¹ñ¿Í¤ò´õË¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡ÛÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¤ÆÃ¯¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬TRIBE¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¸¥à¤ÎÃç´Ö¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¥×¥é¥¹¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò»î¹ç¤Ç½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÎý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£
¢£¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÀï¤ËÄ©¤àÌÁÍ§¡¦¸åÆ£¾æ¼£¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥¸¥à¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡ÛÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£TRIBE¤Ï°ì¤Ä¤Î¥¸¥à¤ÇMMA¤ÎÎý½¬¤ò´°·ë¤Ç¤¤ë¤¤¤¤´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀï¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¶¤êÉý¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂÇ·â¤ÇÅÝ¤¹¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ïº£¤Þ¤Ç½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤«¤é¹¶¤á¤ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ä¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¶ñ¹ç¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
¡½¡½Îý½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»î¹ç¤Ç½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÇë¸¶¡Û¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏËÍ¤Î¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¾¡Íø¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¥Ë¥ä¥ê¡Ë¡£
¡½¡½³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²ó¤Î²ñ¾ì¤ÎÊ¡²¬¤Ç»î¹ç¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡Û¤Ï¤¤¡¢ÀÎ¤ÎÃÏ²¼³ÊÆ®µ»»þÂå¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ç±ïµ¯¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤·¡¢¶å½£¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´ÈÓ¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢½÷¤Î»Ò¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤·¡¢¿Í¤âÍ¥¤·¤¤¤·¡£±þ±ç¤ÎÇ®¤â¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¡²¬¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£Âç²ñ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥¸¥à¤Î¸åÆ£¾æ¼£Áª¼ê¤â½Ð¾ì¤·¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²¦¼Ô¥À¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Ð¥Æ¥í¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¿À¸ÍÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÆ±»þ½Ð¾ì¤Ï¡¢Çë¸¶Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡ÚÇë¸¶¡Û¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¾æ¼£¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âç°ìÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾æ¼£¤ÈËèÆüÎý½¬¤·¤ÆÈà¤Î¶¯¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤Þ¤Ç¤Î2¥ö·î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¥ã¥ó¥×¤ò°ì½ï¤ËÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Á°²ó¤ÏÇë¸¶Áª¼ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï»î¹ç½ç¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇë¸¶¡ÛËÍ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¾æ¼£¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï2·î13Æü¤Ë¼Â»Ü¡Ë¤¬
¡ÚÇë¸¶¡Û¤Ï¤¤¡¢¤³¤Ã¤«¤é»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬2½µ´Ö¸å¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥²¥Ã¥½¥ê¤·¤Æ¸µµ¤¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤Î²áÄø¤òÁ´Éô³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¤ë¤³¤È¤ËËèÆü´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¾æ¼£¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ê¡²¬Âç²ñ¤ÎÂè°ìÃÆ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ËÜÀï7¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÆüËÜ¿Ívs.À¤³¦¡×¤Ç¤·¤¿¡£11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿RIZIN¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Çë¸¶Áª¼ê¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡Û¼«Ê¬¤âÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£²ó¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ¤Ç¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤¬»²Àï¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡ÊËàÅè°ìÀ°¤ÈÂÐÀï¡Ë¡£¥Ù¥é¥È¡¼¥ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¿»þ¤«¤é¡ÖÌÌÇò¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤É¤ó¤É¤óRIZIN¤ËÍè¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤â¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤È»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£½©¸µ¶¯¿¿¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½3·î¤ÎÍÌÀÂç²ñ¤Ë¤Ï¸µ¥Ù¥é¥È¡¼¥ë²¦¼Ô¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Þ¤ÇUFC¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹Áª¼ê¤¬½©¸µ¶¯¿¿Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£¡Övs.À¤³¦¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ï·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇë¸¶¡Û¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÏÇ»¤¤¥ä¥Ä¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£³°¹ñ¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬RIZIN¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤À¤±¤É¡¢³ÊÆ®µ»¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼ÂÎÏ¤ÇÀ¸¤»Ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Î¶¯¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤ÎÁê¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÏÃ¯¤È¤Î»î¹ç¤¬¸«¤¿¤¤¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ß¥Ã¥¯¥¹Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë½©¸µÁª¼ê¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÇë¸¶Áª¼ê¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Âç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ë¤âÏ¢Â³»²Àï¤·¤Æ¿·µï¤¹¤°¤ëÁª¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐÀï¤·¤¿Çë¸¶Áª¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡Û¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤ß¤½¤«Âç²ñ¤Ï¼«Ê¬¤â²ñ¾ì¤Ë¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤¤²ñ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤â¡¢²ù¤·¤¤¤È¤«´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢½©¸µÁª¼ê¤¬Âç¤ß¤½¤«¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¢¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¼¡¤Ï¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È»î¹ç¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¡ÖÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Î²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥ÕÁª¼ê¤¬¡¢Ê¡²¬Âç²ñ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇë¸¶¡Û¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Íè¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤·¡¢Ã¯¤¬¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤È¤ä¤ë¤Î¤«¤â¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤âRIZIN¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÀï¤¦°Ê¾å¤Ï¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤·¡¢Æ±¤¸Âç²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥ÕÁª¼ê¤ÈÄ«ÁÒÌ¤ÍèÁª¼ê¤Î»î¹ç¤â²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡ÛºÇ¸å¤Î¥á¥¤¥ó¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤Ç¸«¤Æ¤¿¤éµ¢¤ê¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬º®¤à¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¶¯¤¤¡×¤Î°ì¸À¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¶¯¤¤¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤È¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÊ¬¤¬°¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É100¡ó¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤¢¤ÎºÇ¶¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á°²ó¤Ï½©¸µÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤Æ1¤«¤é¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ëÇë¸¶Áª¼ê¤¬¡¢11Ç¯ÌÜ¤ÎRIZIN¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇë¸¶¡Û1¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç²¿²ó¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤¬ºÇ¸å¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òµ¿¤ï¤ºËèÆü¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºòÇ¯Ëö¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿´¶¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
¡ÚÇë¸¶¡ÛÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ç¯¤Ï¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£TRIBE¤ËÍè¤Æ¤Þ¤À2Ç¯ÌÜ¤ÇMMA¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ö¤Î¤â2Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï¿¤Ó¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤ÎÀè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡ÖËÙ¸ý¶³»ÊÁª¼ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¦¥ï¥µ¤Î¿¿Áê¤â¡Ä!?
¡½¡½ÀèÆü¤ÏK-1¤ò²ñ¾ì¤Ç´ÑÀï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡ÛK-1¤Ï½é¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¾¾Ã«åºÁª¼ê¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡¢¡Ö»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÊýÌÌ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÄ¹Æî¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡ÖÍ§¤À¤Á¤ÎK-1¤ÎÂåÉ½¤Î¿Í¤«¤é¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Ä¹Æî¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤éÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤êÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¾¾Ã«Áª¼ê¤Î±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½K-1¤Î²ñ¾ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÇë¸¶¡ÛËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êMMA¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£MMA¤ÏUFC¤òËè²ó¸«¤ë¤·¡¢³¤³°¤ÇÎý½¬¤·¤¿»þ¤Ë°ì½ï¤À¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¬½Ð¤Æ¤¿LFA¤È¤«¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½UFC¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿ËÙ¸ý¶³»ÊÁª¼ê¤¬2Ï¢¾¡¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇë¸¶¡Û¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ËÙ¸ýÁª¼ê¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤¢¤ó¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£RIZIN¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏUFC¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À¤³¦¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤·¡¢ËÙ¸ýÁª¼ê¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ÃË¤ÎÃæ¤ÎÃË¤Ç¤¹¤è¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡£35ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯Îå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ØÂçÏÂ³«È¯ presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA¡Ù
ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê2·î13Æü»þÅÀ¡Ë
¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á
¡Ê²¦¼Ô¡Ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥µ¥Ð¥Æ¥í vs.¡ÊÄ©Àï¼Ô¡Ë¸åÆ£¾æ¼£
¡¦¥é¥¤¥Èµé
ËÙ¹¾·½¸ù vs. ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡¦¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë
¡¦¥Õ¥é¥¤µé
¿ÀÎ¶À¿ vs. ¥¨¥ó¥«¥¸¥à¡¼¥í¡¦¥º¡¼¥ë¡¼
¡¦½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé
ÉÍºê¼ë²Ã vs. ¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¡¦¥¯¥¸¥å¥Æ¥£¥Ê
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé
ËàÅè°ìÀ° vs. ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼
¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé
Çë¸¶µþÊ¿ vs. ¥¢¥Ð¥¤¥¸¥ã¡¦¥«¥ì¥ª¡¦¥á¥Ø¥¦¥é
¡¦¥é¥¤¥Èµé
¥Ì¥ë¥Ï¥ó¡¦¥º¥Þ¥¬¥¸¡¼ vs. Å·Ìï
¡¦OPENING FIGHT¡¿¥Õ¥é¥¤µé
È¬¿ÒÂçµ± vs. ²¬ËÜ½Ö
¡¦OPENING FIGHT¡¿¥Ð¥ó¥¿¥àµé
»³ºê¸ÝÂç vs. Í¾¾Êþ¹¸
¡¦OPENING FIGHT¡¿¥é¥¤¥Èµé
ÂçÌÚÎÉÂÀ vs. ¹Ó°æ¶äÆó
¡¦OPENING FIGHT¡¿¥Õ¥é¥¤µé
º£Â¼Î®À± vs. YU-KI
¡Ú»²ÀïÍ½ÄêÁª¼ê¡Û
¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ