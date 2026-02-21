¡Ú ¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦ ¡Û À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡ÂÓ¾õá×¿¾¡Ö²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¿À·Ð¤ÎÄË¤ß¤Ë¶Ã¤¤â¡ÚALSÆ®ÉÂ¡Û
NHK¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡Ù¤Î¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºßALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¤³¤Î¤È¤³¤íÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¤ÎÂÓ¾õá×¿¾¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦ ¡Û À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡ÂÓ¾õá×¿¾¡Ö²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¿À·Ð¤ÎÄË¤ß¤Ë¶Ã¤¤â¡ÚALSÆ®ÉÂ¡Û
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡Ê¡°£Ï¡°¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¡£ÂÓ¾õá×¿¾¤Ø¤ÎÌô¤ÎÅêÍ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö È¯¿¾¤â¤«¤Ê¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¢ö¡×¤È¡¢½çÄ´¤Ê·Ð²á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤À¡¢ÄË¤ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÄÄË¤ß»ß¤á¤ÎÌô¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹♡¡×¤È¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿À·Ð¤ÎÄË¤ß¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤³¤ì¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤»ö¤òµ§¤ê¤Þ¤¹♡¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡Ê¡°£Ï¡°¡Ë¡×¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡ÖÏÂÈþ¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û