¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Þ¥¤¥ó¥Ä 1¡Ý1 ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î21Æü¡¿¥á¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´Ìî³¤½®¡¢¡ÈÉªÂÇ¤Á¡É¤¬´éÌÌÄ¾·â¢ªÁê¼ê¤¬¶õÃæÍî²¼¤¹¤ë½Ö´Ö
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îº´Ìî³¤½®¤¬¡¢¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿¡£¶õÃæÀï¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Áê¼êÁª¼ê¤È·ã¤·¤¯ÀÜ¿¨¡£¤½¤ÎºÝ¤Ëº´Ìî¤ÎÉª¤¬Áê¼ê¤Î´é¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
º´Ìî¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SVÀï¤Ë¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½øÈ×¤«¤é»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ëµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¤¹¤ë¤È1¡¼1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿74Ê¬¡¢¶õÃæÀï¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ç¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤«¤é¡¢°î¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤ÎDF¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¡¦¥ß¥±¥ë¥Ö¥ì¥ó¥·¥¹¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤Èº´Ìî¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯Íî²¼ÅÀ¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¸åÊý¤«¤éÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀDF¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Ý¥¦¥ë¥»¥ó¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
Î¾¼Ô¤¬·ã¤·¤¯ÀÜ¿¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£¤³¤³¤Ç¼ç¿³¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤ò¿á¤¤¤Æ»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£¥ê¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º´Ìî¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿±¦¤ÎÉª¤¬¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ý¥¦¥ë¥»¥ó¤Î´éÌÌ¤ËÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤Ë»î¹ç¤Ï¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÇºÆ³«¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÈ½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¦¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤ÆÌÀ¤é¤«¤ÊÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤«¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤Èº´Ìî¤¬¤Ö¤Ä¤«¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¡Öº´ÌîÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¡Ö·ë¹½´í¤Ê¤¤ÀÜ¿¨¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ªº´Ìî¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«Ëë¤«¤é23»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢»ÃÄê¤Ç13°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë