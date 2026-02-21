¾´ýÈ¬Âç¥¿¥¤¥È¥ë¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂô»Ô¤Ç´ý²¦ÀïÂè2¶É¡¡Âè1¶É¤ÏÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¤¬¾¡Íø
¾´ýÈ¬Âç¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä´ý²¦Àï¤ÎÂè2¶É¤¬¶âÂô»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ£°æÁïÂÀ´ý²¦¤ËÁýÅÄ¹¯¹¨È¬ÃÊ¤¬Ä©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë3¾¡¤·¤¿Êý¤¬¡Ö´ý²¦¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë´ý²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡Éé¡£
8Æü¤Ë°¦É²¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1¶É¤Ç¤Ï¡¢ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤¬118¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Æ£°æ´ý²¦¤¬¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëÆ£°æÏ»´§¤ËÂÐ¤·ÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Ë¤Ï½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¶É³«»Ï¤òÁ°¤ËÆþ¼¼¤·¤¿Î¾¼Ô¤Ï¤ªÃã¤ò°û¤ó¤À¤êÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊýË¡¤Ç½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤ÎÂè2¶É¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°9»þ¤ËÁýÅÄÈ¬ÃÊ¤Î°ì¼ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ý²¦Àï¤ÎÂÐ¶É¤Ï»ý¤Á»þ´Ö¤½¤ì¤¾¤ì4»þ´Ö¤Î1ÆüÀ©¤Ç¡¢Ìë¤Ë¤Ï¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£