½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤ÏÈ¾Ê¬°Ê¾å¡Ö³°¸«¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¡©¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤¬²¿¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë²Ê³ØÅªº¬µò¡ÚÁê¼ê¤Î¿´¤¬9³ä¤ï¤«¤ë Âç¿Í¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¿´Íý³Ø¡Û
½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â²û¤ËÆ§¤ß¹þ¤à
Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¶¯¤¤¡¢²¿¤è¤ê¤Þ¤º³°¸«
¡¡¡Ö¿Í¤ò¸«¤«¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ò¸«¤¿ÌÜ°Ê³°¡¢¤Ä¤Þ¤êÃæ¿È¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»Å»ö¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸«¤¿ÌÜ¤Ç·è¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¡Ö½éÆ¬¸ú²Ì¡×¤Ï¶¯¤¯»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Î£±²ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¿ôÉÃ¤Ç¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤¬È½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼Â¸³¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿5ÉÃ¤Ç¡¢³°¸þÀ¤äÆâ¸þÀ¡¢ÎÉ¼±À¡¢ÃÎ¸«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÃ¯¤â¤¬¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÃ»»þ´Ö¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤Î¤³¤È¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÉ½¾ð¡¢ÂÖÅÙ¡¢ÉþÁõ¤Ê¤É¤Î³°¸«¤¬55¡ó¡¢À¼¤¬38¡ó¡¢ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬7¡ó¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤«¡Ê¤É¤ó¤Ê¥Ò¥È¤«¡Ë¤è¤ê¤â¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÀ¼¤ÇÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÇÁê¼ê¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ä¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ä¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï²¿¤è¤ê¤âÀ¶·é´¶¡£¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÈÂÖÅÙ¡£¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¤ß¤ä£Ô£Ð£Ï¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤Î¤â¥°¥Ã¥É¡£¤¿¤À¤·ÌµÍý¤Ï¶ØÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Áõ¤¤¤Ç¡£
°¤¤°õ¾Ý¤ÏÄü¤á¤º¤ËÈÔ²ó¤ÎÅØÎÏ¤ò
¡¡¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤âÉÔÎ¸¤Î»öÂÖ¤Ç½ÅÍ×¤Ê½éÂÐÌÌ¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Îã¤¨¤ÐÃÙ¹ï¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ÃÙ¹ïÀ£Á°¤Î¶î¤±¹þ¤ß¤Ç¥Ü¥µ¥Ü¥µÆ¬¤ÎÍð¤ì¤¿ÉþÁõ¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Î£µÉÃ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âè°ì°õ¾Ý¤Ï¤¯¤Ä¤¬¤¨¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥±ー¥¹¤Ë¤Ï¿·¶á¸ú²Ì¡¢¥Ï¥íー¸ú²Ì¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥ëー¥¹¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¼Â¸³¤Ë¤è¤ê¸«¤ß½Ð¤¤¤À¤µ¤ì¤¿¿·¶á¸ú²Ì¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤È¸å¤Î°õ¾Ý¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¸å¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Êª»ö¤òÃ±½ã²½¤·¤Æ¹Í¤¨¤ä¤¹¤¤¿Í¤Û¤É¿·¶á¸ú²Ì¤¬¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½éÂÐÌÌ¤Î¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤»¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢¸å¤Î°õ¾Ý¤¬¿´¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥íー¸ú²Ì¤Î¥Ï¥íー¤Ï¡Ö¸å¸÷¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¾ðÊó¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç§¼±¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÁêÅö¤Ê´èÄ¥¤ê¤ä¡¢¹¥¾ò·ï¤¬¤Ê¤¤¤È½éÆ¬¸ú²Ì¤ò¤«¤¾Ã¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½éÂÐÌÌ¤Ç¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤òÀ°¤¨¤Æ¸å¤ò¥é¥¯¤Ë¤·¤è¤¦
¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬£¹³ä½éÂÐÌÌ¤¬½ÅÍ×
¿Í¤ÏºÇ½é¤Ë¼õ¤±¤¿°õ¾Ý¤ò¤º¤Ã¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡££²²óÌÜ°Ê¹ß¤âÂè°ì°õ¾Ý¤ò¥Ùー¥¹¤Ë°õ¾Ý¤ò¤«¤¿¤á¡¢£³²óÌÜ¤Ç°õ¾Ý¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¢¤ó¤Ê¥®¥ã¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»Å»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤½¤¦
¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¹ー¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»Å»ö¤Ç¤¤½¤¦
¡Ö¿Í´Ö¤ÏÃæ¿È¤¬Âç»ö¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¤¿¤Ã¤¿£µÉÃ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÇÂè°ì°õ¾Ý¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¥á¥é¥Ó¥¢¥ó¤ÎË¡Â§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÁê¼ê¤Î¿´¤¬9³ä¤ï¤«¤ë Âç¿Í¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¿´Íý³Ø¡ÙÃø¡§½ÂÃ«¾»»°