¡Ö¿À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö´ÆÆÄ¤â¥³¥±¤ë¤°¤é¤¤¤Î¡Ä¡×¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥óÂç¶¶Í´µª¤¬½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë!
[2.20 ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè33Àá ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó 1-0 ¥×¥ì¥¹¥È¥ó]
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎFWÂç¶¶Í´µª¤¬20Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)Âè33Àá¤Î¥×¥ì¥¹¥È¥óÀï(¡û1-0)¤Ç·àÅª¤Ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂç¶¶¤Ï¸åÈ¾23Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à5Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ÎDF¥¨¥¤¥é¥ó¡¦¥¥ã¥·¥ó¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤ÇÈ¿±þ¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢12Àï¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨7ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¡ØDAZN¡Ù¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÂç¶¶¤¬¿À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¡×¡Ö´ÆÆÄ¤â¥³¥±¤ë¤°¤é¤¤¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¡×¡Ö(¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬)Æü¤Î´Ý·Ç¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î´ò¤·¤¤¤Í¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤óºÇ¹â¤Ç´°Á´¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡20°Ì¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï8°Ì¥×¥ì¥¹¥È¥ó¤òÁê¼ê¤Ë´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¹ß³Ê·÷Æâ¤Î22°Ì¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò»ÃÄê¤Ç¡Ö6¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¶¶¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎDF¿¹²¼Î¶Ìð¤ÏÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎFWÂç¶¶Í´µª¤¬20Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)Âè33Àá¤Î¥×¥ì¥¹¥È¥óÀï(¡û1-0)¤Ç·àÅª¤Ê·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂç¶¶¤Ï¸åÈ¾23Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à5Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤ÎDF¥¨¥¤¥é¥ó¡¦¥¥ã¥·¥ó¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥¡¡¼¤ÇÈ¿±þ¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢12Àï¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨7ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡20°Ì¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï8°Ì¥×¥ì¥¹¥È¥ó¤òÁê¼ê¤Ë´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¹ß³Ê·÷Æâ¤Î22°Ì¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò»ÃÄê¤Ç¡Ö6¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¶¶¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎDF¿¹²¼Î¶Ìð¤ÏÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£