¹â»³¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡ÖÌ´¡× ¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡È¥¹¥ー¥¯¥í¥¹¡É¤Ë´ôÉì¸©½Ð¿È¡¦¿·°æ¿¿µ¨»Ò¤¬½Ð¾ì ÃÏ¸µ¤ÇÊì¿Æ¤é150¿Í¤¬±þ±ç
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥¹¥ー¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô½Ð¿È¤Î¿·°æ¿¿µ¨»ÒÁª¼ê¡Ê32¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦¹â»³»Ô¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°²ñ¾ì¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥¹¥ー¥¯¥í¥¹¤Ç¹â»³»Ô½é¤ÎÅß¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·°æ¿¿µ¨»ÒÁª¼ê¡£20Æü¡¢¹â»³»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤ÎÎ¼»Ò¤µ¤ó¤é150¿Í¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1²óÀï¤ÎºÇ½ªÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿·°æÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç´¤ê¤Î³ê¤ê¤âµÚ¤Ð¤º¤³¤³¤ÇÇÔÂà¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤áÈ´¤¤¤¿»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¡¦¿·°æÎ¼»Ò¤µ¤ó¡§
¡Ö¥±¥¬¤â¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1²óÀï¤â³ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò³§ÍÍ¤Ë¸«¤ÆÄº¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Qµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡©
¡Ö¥¹¥¿ー¥ÈÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤È¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¤È¡×
°ÊÁ°¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤¿°æ¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¡§
¡Ö¥¿ー¥ó¤ÏÆÀ°Õ¤ÊÊ¬Ìî¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤¤¥¿ー¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×
´ÑµÒ¡§
¡Ö¹â»³¤Ç°é¤Ã¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹â»³¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤âÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
´ÑµÒ¡§
¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¿·°æÁª¼ê¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Èà½÷¤é¤·¤¤³ê¤ê¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×
´ÑµÒ¡§
¡ÖÀã¹ñ¤À¤«¤é¤Í¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡£º£²ó¤Î¿¿µ¨»ÒÁª¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Æ´¤ì¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×