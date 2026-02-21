¹âÈø»³ÅÐ»³ ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ó¤êÆ»¥°¥ë¥á¡õ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡©¡È¹âÈø»³¤ÎÊâ¤¯Wikipedia¡É¤ËÊ¹¤¯
Ëè½µÅÚÍËÆü ¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë/TVer¤Ë¤ÆºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë¥Ò¥í¥ß¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ª¡¼¡ª¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡ª»ä¤À¤±¤Î¿ÀÍÍ¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¡£

2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹âÈø»³¤ËÅÐ¤Ã¤¿²ó¿ô100²ó°Ê¾å¤Î¡È¹âÈø»³¤ÎÊâ¤¯Wikipedia¡É¤³¤È¡¢¹âÈøÅÐ»³ÅÅÅ´¿¦°÷ ÃÝÅÄÃÎÀ¸¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈÆóÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¡£ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹âÈøÅÐ»³ÅÅÅ´¤Î¿¦°÷¤Ç¡¢¸ø¼°SNS¤òÃ´Åö¡£Ç¯Ãæ°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¹âÈø»³¤ò»£±Æ¤·¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÏÅß¤Î¥í¥±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÅß¤Î¹âÈø»³¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¤·¤Æ¹âÈø»³¤ÎÅß¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÃÝÅÄ¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ó¤êÆ»¥°¥ë¥á¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òµ»ö¤Ç¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
1·îÃæ½Ü¡¢Ä«7»þ¡£ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤È¹âÈø»³¤µ¤ó¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡£¡Öº£²ó¤Ï1¹æÏ©¤ÇÊâ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¹âÈø»³¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ÆÅÐ»³¥ë¡¼¥È¤¬6¤Ä¡£1¹æÏ©¤ÏÃæÊ¢¤Þ¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤ä¥ê¥Õ¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÐ»³½é¿´¼Ô¤Ç¤âÅÐ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê1¹æÏ©¤ÎÏ¼¤«¤é¹âÈø»³±Ø¤Î¶è´Ö¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£1¹æÏ©¤ÎÅÓÃæ¤Ë¡¢·Ê¿§¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
ÅÐ»³¤ò»Ï¤á¤Ä¤Ä¡¢ÁáÂ®¡Ö1¹æÏ©Á´ÂÎ¤Ï¡¢Ìô²¦±¡¤Î»²Æ»¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ÎÀÐ¡ÊÉßÀÐ¡Ë¤ÎÉôÊ¬¤¬ÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤ÎÅÔÅÅ¤ÎÉßÀÐ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¼«Æ°¼Ö¤Î¸òÄÌÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤ÆÅÔÆâ¤òÂ¿¿ôÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÔÅÅ¡£¤½¤ÎºÝÅ±µî¤µ¤ì¤¿ÅÔÅÅ¤ÎÉßÀÐ¤Ï¡¢¶äºÂÄÌ¤ê¤ÎÊâÆ»¤ä¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¡¢¹âÈø»³¤Î»²Æ»¤ÎÉßÀÐ¤Ë¤â1989Ç¯°Ê¹ß¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
4Ê¬¤Î1¤òÅÐ¤ê½ª¤¨¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÃÝÅÄ¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡£¡Ö¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë±ª²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¶âÈûÍåÂæÃÏ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¡£¤½¤³¤«¤é¤Î·Ê¿§¤¬ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¡¢¡ÖÏ¼¤«¤é20¡Á30%¤Î¤³¤³¤Ç°ì²ó·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£µÙ·Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ä¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÅÐ¤ê»Ï¤á¤ÆÌó1»þ´Ö¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¹âÈø»³±Ø¤«¤é¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¹âÈø»³¥Ó¥¢¥Þ¥¦¥ó¥È¡×¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë·Ê¿§¤È¡¢²Æ´ü¤Î¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¿©¤ÙÊüÂê¤¬¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤À¤¬¡¢²Æ¤Î»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ±ÉÊ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃíÊ¸¤¬²ÄÇ½¡£ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖËãíåÅòÆé¡×¡Ê1,600±ß¡Ë¡£¡Ö20¼ïÎà¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åâ¿É»Ò2¼ïÎà¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤ä¥¯¥ß¥ó¡¢»³Ü¥¤Ê¤ó¤«¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀ¤á¤Î½Õ±«¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢·ÜÆù¤ä¤ªÌîºÚ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥á¤È¤·¤ÆÌÍ¤«¤´ÈÓ¤«¤ª¹¥¤¤ÊÊý¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤Î¤³¤¦¤É¤ó¡×¡Ê1,300±ß¡Ë¡£¡Ö°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¿¥±¤ÎÅ·¤×¤é¡£¿·³ã»º¤Î¥Þ¥¤¥¿¥±¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1³ô´Ý¡¹¤Î¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤ò³ä¤Ã¤Æ¤Ç¤Ã¤«¤¤¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÅ·¤×¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÈ¬²¦»Ò¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê1,000±ß¡Ë¡£¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢¹ï¤ß¶Ì¤Í¤®¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É½ÌÌ¤Ë¥é¡¼¥É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÈ¬ÌÍ²ñ¡ÊÈ¬²¦»Ò¥é¡¼¥á¥ó¤ò°¦¤¹¤ë²ñ¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶¨²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¥é¡¼¥á¥ó¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÅ·¶é¥É¥Ã¥¯¡×¡Ê980±ß¡Ë¤â¡£Å·¶é¤ÎÉ¡¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿30cm¤ÎÁÆ¤Ó¤¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Î»é¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®Çþ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¡£¡ÖÆÃÃí¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é2,200mÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¿¤³¿ù¡×¤Ï¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¡Ö¤³¤Î¿ù¤Ï¡¢¼ùÎð¤¬400Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¡£¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÌÚ¤Îº¬¤Ã¤³¤ÏÆ»¤òºÉ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Å·¶é½°¤¬Ìô²¦±¡¤Ø¤Î»²Æ»¤òºî¤ëºÝ¡¢¼ÙËâ¤À¤«¤é¤ÈÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤¿Á°Ìë¡¢º¬¤Ã¤³¤¬Æ°¤Æ»¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¿¤³¿ù¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¼«¤éÂ¤ò¶Ê¤²¤ÆÆ»¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤«¤é¡¢¡ÖÆ»¤¬³«¤±¤ë¡×³«±¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö³«±¿¤Ò¤Ã¤Ñ¤êÂý¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤³¤ÎÁü¤ò¤Ê¤Ç¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤«¡£
¡Ö¤¿¤³¿ù¡×¤ÎÀè¤ò¿Ê¤à¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é2,600mÃÏÅÀ¤Ë¤ÏÃËºä¤È½÷ºä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡£¤½¤·¤ÆºÆÅÙ¹çÎ®¸å¡¢¶á¤¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤½¤ì¤Ï1956Ç¯¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ©¼ËÍøÅã¡×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¿¥¤²¦¹ñ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¤ª¼á²àÍÍ¤Î°ä¹ü¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤«¤éÌó90Ç¯Á°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÊý¤¬¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇ®¿´¤ËÎéÇÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎéÇÒ¤Î´èÄ¥¤ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¥¿¥¤¹ñ²¦¤«¤é¤³¤Î¡Ê¤ª¼á²àÍÍ¤Î¡Ë°ä¹ü¤òÆüËÜ¤ØÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»³³Ù¿®¶Ä¤Ç¡Ê¤«¤Ä¡ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬Èæ³ÓÍè¤ä¤¹¤¤½¤¹Ô¤Î»³¤È¤·¤Æ¡¢¹âÈø»³¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é3,000m¡¢¡Ö±ü¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÌô²¦±¡¤ÎËÜÆ²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÆ²¤Ë´ó¤ëÁ°¤ËÀè¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¾ì½ê¡×¡ÊÃÝÅÄ¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢¤³¤³¤Ë¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡£
¡Ö¤³¤ÎÀèËÜÅö¤Ë¶¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Î°ÆÆâ¤Î¤â¤ÈÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊÛÅ··¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾®¤µ¤ÊÆ¶·¢¡£¼·Ê¡¿À¤Î°ì¿Í¡¢¿å¤Î¿À¡¦ÊÛºâÅ·ÍÍ¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿å¤Î·Ã¤ß¤ÏÉÙ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤«¤é¶â±¿¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÈüÇÊ¤ò»ý¤Ä»Ñ¤«¤é²»³Ú¤ä·Ý½Ñ¤ò»Ê¤ë¿À¤È¤·¤Æ·ÝÇ½±¿¤Î¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÛºâÅ·¿®¶Ä¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Î¹¾¤ÎÅç¤È¡¢Îî»³¤È¤·¤Æ¿ò¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¹âÈø»³¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡ÖÎîÅª¤ÊÆ»¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤â¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÈø»³¤Î³«»³¤È¤È¤â¤ËµòÅÀ»û±¡¤È¤·¤Æ·úÎ©¤µ¤ì¤¿Ìô²¦±¡¤ØÅþÃå¡£¡Ö¿¿¸À½¡¤ÎÃÒ»³ÇÉ¤ÎÀ®ÅÄ»³¡¢ÀîºêÂç»Õ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç´ØÅì»°ÂçËÜ»³¤Î°ì¤Ä¤È¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆàÎÉ¤ÎÅìÂç»û¤ò·ú¤Æ¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¹Ô´ð¤¬·úÎ©¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£Ìó1,300Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¤ª»û¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢ºÇ¸å¤Îºä¤òÅÐ¤ë¤È¤Ä¤¤¤Ë»³Äº¤ËÅþÃå¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÉÙ»Î»³¤ÎÅÐ»³¥ë¡¼¥È¤Î°ì¤Ä¡ÖµÈÅÄ¥ë¡¼¥È¡×¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤¬²¼»³»þ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤½¤Ð¡£¡Ö¡Ê¹âÈø»³¤Ë¤Ï¡Ë¤ª¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤¬10Å¹ÊÞ°Ê¾å¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¤Çµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¹âÈø»³±Ø¤«¤é¤¹¤°¡¢1899Ç¯ÁÏ¶È¤Î¡Ö½½°ìÃúÌÜÃã²°¡×¡£¤ªÅ¹¤ÎÂé¸ïÌ£¤ÏÄ¯Ë¾È´·²¤Î²°³°¤ÎÀÊ¡£¡Ö³¹ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢»³¤â¸«¤¨¤Æ¡¢È´·²¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÝÅÄ¤µ¤ó¡£
¡Ö¹âÈø»³¤Ç¤Ï¤È¤í¤í¤½¤Ð¤¬ÍÌ¾¡£»²ÇÒ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤äÅÐ»³µÒ¤ÎÊý¤Ë¡¢¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¤â¤è¤¯¤ÆÈè¤ì¤â¤È¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤â¡Ö¤È¤í¤í»³ºÚ¡×¡Ê1,400±ß¡Ë¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÃÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤â»ä¤ÏÎä¤¿¤¤Êý¤Î¤ª¤½¤Ð¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÎä ¤È¤í¤í¤½¤Ð¡×¡Ê1,200±ß¡Ë¤òÃíÊ¸¡£¡Ö´¨¤¤»þ´ü¤Ë¿©¤Ù¤ëÎä¤¿¤¤¤ª¤½¤Ð¤âºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¡£